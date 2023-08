One Piece con questo episodio 1071 ha confermato tutto il suo valore e come se non bastasse al suo arrivo ha fatto letteralmente esplodere internet, a partire da Crunchyroll. Infatti per un’oretta la piattaforma streaming era andata in crash, anche se alla fine si è ripresa poco dopo, questo è stato un chiaro segno dell’attesa creata intorno a questo episodio.

Oltre questo tra post Twitter e Instagram per i primi giorni non si è discusso di altro su web, e tra opinioni, video fan-made e tanto altro Toei ha sancito davvero un grande monopolio. Da come possiamo leggere su Comic Book al momento della pubblicazione dell’episodio su Crunchyroll si sono verificate circa 8000 segnalazioni riguardanti malfunzionamenti vari, come leggiamo anche dal post Twitter ufficiale.

Over 8000 outage reports in the last few minutes… I CANT LOL pic.twitter.com/9TqgBS2Lyi — Chibi Reviews (@ChibiReviews) August 6, 2023

Questo poteva portare quindi alla diffusione di vari click all’interno dei siti pirata, ma la Toei ha cercato di depistare queste azioni rimuovendo tutto nel più breve tempo possibile. Nonostante questo, come accennato a inizio articolo, su Twitter il Gear 5 era in trend (e lo è ancora) e per le prime 24 dalla sua trasmissione davvero non si è discusso di altro, persino Twitter ha regalato all’utenza un emoji rappresentante la testa della nuova forma di Luffy.

One Piece 1071: l’episodio che ha “distrutto” internet

Il marketing spudorato di Toei ha di certo dato i suoi frutti e questo articolo vuole essere la prova lampante. Questa è stata solamente la presentazione di questa nuova forma tanto attesa e nei prossimi episodi partirà il vero combattimento e il pubblico che ancora non ha letto il manga potrà godersi la fine dello scontro tra Kaido e Luffy.

Senza dubbio l’episodio 1071 di One Piece ha distrutto internet vista la numerosa quantità di post reaction al riguardo, il crash di Crunchyroll, l’emoji a tema e i vari lavori fan-made del pubblico, che di certo saranno ancora più presenti successivamente alla pubblicazione dei prossimi episodi.

