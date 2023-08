Quali sono gli anime che meritano un reboot? Prima di analizzare questo quesito, spieghiamo brevemente che un reboot consiste in una nuova versione o adattamento di una serie anime già esistente. Si tratta di una reinterpretazione della storia, dei personaggi o degli eventi di una serie, con l’obiettivo di rendere una di queste componenti moderne o adattarle a una nuova generazione di spettatori. I reboot anime possono variare in termini di fedeltà all’opera originale.

Alcuni di questi possono essere molto simili all’originale, apportando solo modifiche minori o aggiornamenti visivi per rendere l’opera più attuale. Altri reboot potrebbero invece prendere più libertà creative, cambiando significativamente la trama, i personaggi o l’ambientazione. Quindi i reboot si realizzano per rinnovamento qualitativo e visivo, per essere più o meno fedele al manga, per un miglioramento tecnico o per celebrare un anniversario. Con il presente articolo infatti il nostro obiettivo è quello di individuare e analizzare i 7 anime che meritano un reboot.

I 7 anime che meritano un reboot

Berserk Elfen Lied Soul Eater Inuyasha Yu Yu Hakusho (Yu degli Spettri) Slam Dunk GTO

I 7 anime che meritano un reboot

7) GTO

GTO: Great Teach Onizuka segue le vicende di un ex delinquente che diventa insegnante all’età di 22 anni. Il suo vero scopo, però, non è quello di educare i giovani, ma provarci con le ragazze adolescenti. Alla fine però, viene fuori che Onizuka si rivela essere esattamente ciò di cui i suoi studenti hanno bisogno per superare i loro problemi. Dopotutto, è la persona giusta per poter comprendere disagi come il bullismo o malattie mentali. Scritto e disegnato da Tōru Fujisawa e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Magazine di Kōdansha, la serie ha ricevuto un adattamento anime di 43 episodi. E un reboot su questa serie potrebbe concentrarsi sulle parti migliori e animarle i chiave moderna, lavorando anche su alcune parti del manga che sono state tralasciate.

I 7 anime che meritano un reboot

6) SLAM DUNK

Slam Dunk è una delle serie shonen basate sulla pallacanestro più famose in tutto il mondo. Nonostante il suo successo, la serie anime meriterebbe un reboot in quanto non è stata adattata completamente. Infatti è stata cancellata poco prima dell’arco del campionato nazionale. Gran parte dei manga sportivi ha un finale positivo, ma lo stesso non vale per Slam Dunk. Qui la maggior parte dei personaggi non realizza i propri sogni. E molti fan sostengono che Toei Animation non volesse animare qualcosa di così triste. Ma il fallimento è un’esperienza umana che vale la pena documentare. Un reboot dell’anime sarebbe molto interessante e ben accolto tra i fan, anche se nel 2022 ha debuttato il film, intitolato The First Slam Dunk, che recupera la parte finale del manga di Inoue, raccontando la partita delle squadre scolastiche dei licei Shōhoku e San’nō.

I 7 anime che meritano un reboot

5) YU YU HAKUSHO (YU DEGLI SPETTRI)

Yu Yu Hakusho è una serie molto apprezzata dai fan del mangaka Togashi. Un reboot con animazione moderna sarebbe dovuta ad una serie di tale successo, ma questa permetterebbe ai nuovi fan di interfacciarsi alla serie shonen. La quarta e ultima stagione dell’anime ha affrettato gli eventi dell’arco del torneo delle arti marziali nere, infatti c’era altro materiale da adattare, che i fan solo dell’anime non sono mai riusciti a vedere. Quindi Yu degli Spettri merita sicuramente di meglio. Potrebbe anche essere un’ottima occasione per seguire la storia del manga un po’ più da vicino, dato che gran parte di essa è stata tagliata. L’arco introduttivo adattato nell’anime si distacca leggermente rispetto a quello del manga.

4) INUYASHA

Con 56 volumi, Inuyasha di Rumiko Takahashi presenta tanto materiale da adattare in una serie anime. La serie manga ha debuttato nel 1996 e si è conclusa nel 2008, e durante gli anni di serializzazione ha conquistato molti fan. Inuyasha segue le avventure della quindicenne Kagome Higurashi che torna indietro nel tempo dopo essere caduta in un pozzo. Incontra un demone mezzo cane e mezzo umano, Inuyasha, con cui fa squadra per raccogliere frammenti del gioiello Shikon, sparsi in tutto il Giappone. Sebbene la serie sia amata da molti, Inuyasha meriterebbe un reboot per portare i colori e gli stili di animazione del passato ad un livello aggiornato e qualitativamente più godibile della storia di Takahashi.

3) SOUL EATER

Soul Eater di Atsushi Ohkubo è stato serializzato dal 2004 al 2013, ottenendo un numero di fan decisamente importate durante i suoi nove anni di pubblicazione. Stiamo infatti parlando di una serie shonen che ha ricevuto molti elogi per la sua narrazione e il suo stile artistico. Tuttavia, le critiche non sono ovviamente mancate per quanto riguarda l’adattamento anime. E proprio per questo, un reboot dell’anime del 2008 è richiesto. Studio Bones ha ricevuto i diritti per un adattamento della serie di Ohkubo e ha prodotto l’anime dal 2008 al 2009. La serie anime si è conclusa in modo molto frenetico, non dimostrandosi molto fedele alla storia scritta da Ohkubo. Con il progredire delle tecniche dell’ animazione, un reboot darebbe la possibilità non solo di completare la storia nel miglior modo possibile, ma anche di creare meravigliose sequenze di battaglia.

2) ELFEN LIED

Elfen Lied è una serie seinen che ha stabilito gli standard per la realizzazione di un horror, tuttavia bisogna dire che il manga è molto più raccapricciante e diverso rispetto all’anime. Questo infatti è poco fedele agli eventi scritti da Lynn Okamoto, al punto da aver ripercorso superficialmente i momenti più importanti della storia. Per di più, questo è un classico caso in cui il manga super di gran lunga l’adattamento animato, ma per via del successo che ha riscosso in tutto il mondo, un reboot sarebbe una grande opportunità per portare sul piccolo schermo la vera storia ambientata a Kamakura, mostrando quanto sia cupa e violenta.

1) BERSERK

Probabilmente la serie che tra tutte quelle menzionate meriterebbe un reboot animato è Berserk. È senza dubbio tra i migliori manga di tutti i tempi, ma la serie anime del 1997 e la trilogia dell’arco dell’epoca d’oro non hanno mantenuto alto lo spessore di questo titolo. Di fatto nessuno dei due ha portato a termine la storia, ma la serie anime del 2016 ha contaminato l’immagine di Berserk con la sua scarsa animazione e la bassissima qualità di dialoghi, storia, montaggio e altro. Rispetto alla serie del 2016, la serie del 1997 la supera in tutto, anche con la sua animazione obsoleta. Berserk meriterebbe urgentemente un reboot anche per celebrare la memoria del compianto Kentaro Miura.