JoJo: l’editor di Araki aveva anticipato la presenza di Rohan in JOJOLands

JoJo rimane una delle serie seinen più famose e amate di sempre, in corso ormai da decenni. L’entusiasmo di Araki nel proseguire questa serie iconica emerge dalle storie che continua a proporre, coinvolgendo costantemente ogni fan da tutto il mondo. Infatti al momento è impegnato nella serializzazione della nona parte del manga, ossia The JOJOLands.

E una delle sorprese più importanti dell’ultimo arco de Le Bizzarre Avventure di JoJo, è il ritorno di un personaggio di spessore. Stiamo parlando di Kishibe Rohan, il mangaka chiaramente tra i preferiti di Hirohiko Araki. Questo infatti è il bersaglio per una rapina di diamanti architettata dai nuovi personaggi del manga, Jodio e Dragona. Con il presente articolo vogliamo riportare che pare che un ex editor della serie manga, abbia già accennato al ritorno di Rohan molti anni fa.

Così parlò Kishibe Rohan è una delle serie spin-off di maggior successo dell’universo Joestar. Dopo il debutto dell’utilizzatore dello Stand in Diamond Is Unbreakable, Rohan non sarebbe tornato in Golden Wind, Stone Ocean, Steel Ball Run e JoJolion. Ma comparire in The JOJOLands ha sconvolto molti lettori appassionati, poiché ora apre una questione importate circa l’universo in cui si svolge questo nuovo arco. Potrebbe essere solo una coincidenza che Rohan sia presente in realtà alternative. Oppure The JOJOLands vuole riportare tutti all’universo originale che ha dato il via alla serie prima della fine della storia di Jolyne. Sono questi i due grandi quesiti.

Satoshi Yamauchi, l’ex editore che ha lavorato al fianco di Hirohiko Araki, aveva respinto la possibilità che Rohan esistesse al di fuori dello spazio e del tempo. Le parole esatte dell’editor, quando ha parlato di questa idea, sono legata al ricordo di una conversazione con Araki. I due avevano parlato di realizzare un’ambientazione di JoJolion, simile a quella della parte 4 per far sorridere i lettori. Tuttavia non ha confermato di aver parlato di ambientare la storia nelle stesse città.

Ovviamente, JoJolion avrebbe avuto luogo in un’iterazione alternativa di Morioh. Di fatti Yamauchi ha poi confermato di aver scherzosamente osservato che Rohan poteva adattarsi bene in questo scenario. Dopotutto, è riuscito a completare i suoi manoscritti in tempo anche durante le fasi culminanti di Stone Ocean, dove il tempo stava accelerando. Quindi c’è la possibilità che esista al di là del tempo e dello spazio.

Fonte – Comicbook