Kaiju No. 8: primo trailer e periodo di uscita dell’anime

Kaiju No. 8 è un manga shonen scritto e disegnato da Naoya Matsumoto, che ha fatto il suo debutto sulla rivista digitale Shōnen Jump+ di Shūeisha a 2020. Nonostante sia passato poco tempo da quando il manga di Matsumoto è stato pubblicato, la serie shonen riceverà un adattamento anime, prodotto dallo studio di animazione Production IG. Si tratta di un importante studio di animazione giapponese che si è contraddistinto per aver prodotto numerosi anime, film e OAV.

Le principali opere cinematografiche che di Production sono Ghost in the Shell e ha anche collaborato costantemente con altri studi di animazione, occupandosi della produzione delle animazioni. Ha cooperato con lo Studio Ghibli per i film La città incantata e Il castello errante di Howl.

Con il presente articolo vogliamo riportare il periodo di uscita dell’adattamento anime di Kaiju No. 8, annunciato attraverso il primo trailer dell’anime. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Kaiju No. 8 TV Anime New PV. Series is scheduled to broadcast in April 2024. pic.twitter.com/oQKA8YMtCS — Shonen Jump News (@WSJ_manga) August 5, 2023

Come si può vedere, l’anime di Kaiju No. 8 debutterà sul piccolo schermo ad aprile dell’anno prossimo. Quindi ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di vedere le vicende di Hibino Kafka sul piccolo schermo. In Italia, la pubblicazione del manga è stata annunciata al Lucca Comics & Games 2021 da Star Comics, la casa editrice che pubblica Kaiju No. 8 a partire dal 23 marzo 2022.

Il manga shonen di Matsumoto si è da subito contraddistinto rispetto agli altri. Ed infatti nel 2021 si è aggiudicato il premio Tsugimanga Awards per la categoria web manga ed è arrivato al sesto posto, con 58 punti, alla quattordicesima edizione del Manha Taisho..

Le vicende ruotano attorno al protagonista Kafka Hibino, un adulto di 32 anni che fa parte di una squadra speciale addetta allo smantellamento dei resti dei Kaiju. Kafka è amico d’infanzia di Mina Ashiro. In passato i due si promisero di entrare nel corpo delle forze di difesa e proteggere il Giappone dai Kaiju. Hibino non riuscì a superare l’esame di ammissione, abbandonando i suoi sogni. Mina invece mantiene la promessa, diventando il capitano della III divisione del corpo delle forze di difesa.

La vita di Kafka cambia completamente quando, un giorno, affronta uno strano Kaiju con il quale si fonde. Da quel momento riesce a trasformarsi nel Kaiju No. 8, ottenendo particolari abilità.