Wes Anderson elogia lo studio Ghibli e Neon Genesis Evangelion

Quando si tratta di film, ci sono alcuni registi di livello incredibile e tra questi rientra Wes Anderson. Personalità come queste infatti continuano a ispirare gli amanti del cinema, insieme a vere e proprie leggende viventi come Steven Spielberg. E Wes Anderson è uno dei registri più visionari di sempre e con il presente articolo vogliamo riportare che ha appena rilasciato una nuova intervista dove ha potuto condividere il suo amore per gli anime con il mondo.

L’aggiornamento arriva da Konbini, con il programma che scambiato qualche parola con Anderson durante il suo tour stampa per Asteroid City. In questa occasione il regista è entrato negli aspetti fondamentali della regia e ha rivisto una serie di cose che lo ispirano. Si scopre che l’animazione è parte di essa e infatti ha menzionato sia Neon Genesis Evangelion che Studio Ghibli.

Anderson infatti definisce Neon Genesis Evangelion come una serie strana e molto particolare. “A volte, qualcuno realizza una finzione così complicata che le persone finiscono per restarne così assorbite da poterla trasformare in una religione” dice il regista riferendosi alla serie di Hideaki Anno.

Infatti considera probabile vedere qualcuno diventare un fan di Neon Genesis Evangelion per poi convertire la propria religione.

Proseguendo, il regista cita Isao Takahata e Hayao Miyazaki. I due hanno co-fondato lo Studio Ghibli decenni fa, e Anderson ha detto che la coppia ha creato alcuni dei migliori film del cinema.

In particolare parla del film del 1991 intitolato Pioggia di ricordi 1991 che considera bello perché è una storia per adulti. È una specie di storia sulla memoria molto toccante. “Miyazaki e lo Studio Ghibli in generale, rappresentano un tesoro per il cinema. Penso che negli ultimi 10 anni Ghibli sia diventato globale” ha detto Anderson. Successivamente ha aggiunto che Takahata ha avuto un voce diversa da quella di Miyazaki, ma si sono sempre aiutati a vicenda nei loro film.

Da queste sue parole si comprende un grande interesse e cultura di Anderson per gli anime, dopo aver elogiato Evangelion. Ma non è chiaramente l’unico, dato che la serie anime di Anno è uno dei titoli più iconici di sempre per un motivo.

Per quanto riguarda lo Studio Ghibli, è ormai prossimo il debutto del nuovo film in Giappone, nonché l’ultimo diretto da Miyazaki, intitolato How Do You Live?

Fonte – Comicbook