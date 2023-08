One Piece – Netflix: lo showrunner svela i due punti più importanti per Oda

L’attesa per il primo live-action di sempre di One Piece è quasi finita. Infatti il suo debutto è previsto per la fine del mese corrente, ossia il 31 agosto.

Ed è naturale gli occhi di tutti i fan siano puntati sulla ciurma di Cappello di Paglia interpretata da attori reali. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato, e con il presente articolo vogliamo riportare che in una recente intervista, lo showrunner di One Piece di Netflix ha condiviso le due richieste che il mangaka della serie, Eiichiro Oda, aveva per il progetto.

Di recente, Shueisha ha pubblicato anche nuove informazioni su One Piece prima del suo lancio, ed durante questa occasione Matt Owens ha rivelato alcuni aneddoti legati al live-action. Lo show runner ha infatti affermato che Oda aveva una serie di richieste per l’adattamento live-action, ma c’erano due cose in particolare che voleva esaminare sullo show di Netflix. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_Netflix_Fan. Di seguito ne riportiamo il contenuto prima di esaminarlo:

Matt Owens (Showrunner): "Two biggest things that Oda wanted to make sure the One Piece Live Action kept it as close as possible to the manga were:

1. The Straw Hats’ backstories, because they’re so pivotal to who they are as people, what their dreams and motivations are, and…

