Hana e Alice Il caso di omicidio: recensione dell’anime ora in home video

Esce direttamente in home video da noi grazie a Plaion Pictures e Anime Factory Hana e Alice Il caso di omicidio. Un film anime che è un coming of age adolescenziale. Allo stesso tempo questo si scontra con un’indagine dilettante e con la superstizione degli spiriti maligni e delle maledizioni.

Ideato, scritto, musicato, diretto e prodotto dal regista Shunji Iwai (Fireworks – vanno visti di lato o dal basso?) al suo esordio alla regia di un film d’animazione. Presentato in concorso al Festival di Annecy e al Future Film Festival, e vincitore dell’Excellence Prize al Japan Media Arts Festival.

Hana e Alice Il caso di omicidio, il film

Tetsuko “Alice” Arisugawa è un’alunna di terza media trasferitasi alla scuola media dell’Istituto Ishinomori. Viene a conoscenza di una diceria riguardante un caso di omicidio commesso l’anno prima da quattro persone. Scopre poi che la casa accanto alla sua è temuta dai suoi compagni, che l’hanno soprannominata Villa Fiorita.

Alice decide quindi di investigare su Villa Fiorita. Lì incontra Hana Arai, la sua compagna di classe che ha recentemente cominciato ad assentarsi da scuola e che dovrebbe essere molto informata sul caso. L’avventura delle due ragazze per risolvere l’enigma del “caso di omicidio più piccolo al mondo” ha inizio e porterà delle rivelazioni importanti ad entrambe le protagoniste.

La storia di Hana e Alice Il caso di omicidio è abbastanza deludente perché si rivela una mera metafora per parlare dei dilemmi adolescenziali delle due protagoniste. Della loro fobia sociale e della forza di superare il bullismo subìto. Ciò però viene fatto non in modo delicato, anche attraverso l’uso di un certo tipo di animazione più eterea e suggestiva come in Colorful, bensì con qualcosa di ancorato alla realtà. Gestendo un caso di omicidio che verrà risolto nel modo più banale e bambinesco possibile.

Anche l’animazione purtroppo non sorprende granché, utilizzando uno stile un po’ datato e dalle forme oblunghe e un po’ troppo squadrate. Il disagio adolescenziale di stare al mondo, nonostante sia una tematica frequente negli anime, qui non viene espresso nel migliore dei modi. C’è anche la tematica religiosa che viene maggiormente approfondita, tra miti e superstizioni, ma non è amalgamata in modo omogeneo al resto del racconto. Quest’ultimo risulta così sfilacciato e dal ritmo poco avvincente. Un vero peccato per un anime che avrebbe potuto scontrarsi con il crime e il giallo – ora tornati in auge – e invece rimane ancorato al target di riferimento.

Hana e Alice Il caso di omicidio, l’edizione home video

L’edizione home video di Hana e Alice Il caso di omicidio comprende la confezione canonica Anime Factory con slipcase cartoncino esterno e amaray in plastica interno. All’interno sono estremamente validi tanto i contenuti speciali fisici quanto quelli digitali. Le Cards da collezione e il Booklet fanno entrare nello spirito del film e rivelano dietro le quinte interessanti.

I contenuti extra digitali sono tantissimi e anche estesi: Notizia speciale, Original Preview, Spot TV, Trailer italiano, l’Intervista speciale al trio regista Shunji Iwai – Yu Aoi – Anne Suzuki. E ancora i Saluti dal palco (Anteprima al completamento – Première) dalla prima del film, la preziosissima Intervista speciale al regista Shunji Iwai e infine ⟨Creator’s Interview⟩ nientemeno che il regista Makoto Shinkai a parlare del film.