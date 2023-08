Vendesi casa d’artista | Recensione

Un albo illustrato che ci proietta in maniera divertente e leggera nel mondo dell’arte attraverso i suoi pittori più rappresentativi ed iconici. Adatto ai bambini, per avvicinarli in maniera simpatica al mondo dell’arte. Ma interessante anche per gli adulti, che possono approfondire la conoscenza di alcuni artisti famosi in maniera piuttosto atipica.

Alfredo Paniconi 2023-08-12T08:39:22+02:00 Un albo illustrato che ci proietta in maniera divertente e leggera nel mondo dell’arte attraverso i suoi pittori più rappresentativi ed iconici. Adatto ai bambini, per avvicinarli in maniera simpatica al mondo dell’arte. Ma interessante anche per gli adulti, che possono approfondire la conoscenza di alcuni artisti famosi in maniera piuttosto atipica. Testi: Ericavale Morello Illustrazioni: Ericavale Morello Casa Editrice: Camelozampa Genere: Divulgativo Fascia di età: dagli 8 anni Pagine: 64 pp. Formato: 22×30 cm, Cartonato Uscita: Marzo 2023 Prezzo: 24,90€

Trovare casa può essere spesso un problema. Per fortuna ci sono le agenzie immobiliari che riescono a venirci in aiuto per trovare l’immobile giusto per le nostre esigenze. Se siamo degli artisti però le cose si complicano leggermente, specie se abbiamo delle aspettative alte. O peggio ancora, molto ma molto particolari. Vendesi casa d’artista è un albo illustrato divulgativo che ci racconta proprio questo, in modo accattivante e divertente. Scritto e illustrato da Ericavale Morello e pubblicato da Camelozampa nel marzo 2023.

Questo albo illustrato si presenta in maniera piuttosto atipica. Infatti sembra un catalogo di un’agenzia immobiliare. Un’agenzia immobiliare un po’ particolare però. Infatti, tutte le abitazioni proposte hanno in comune un piccolo particolare. Sono caratterizzate da uno stile architettonico e degli ambienti riconducibili ad uno specifico artista, pittori, in particolare. L’incipit del libro, tra il serio e il faceto, ci spiega cosa andremo a sfogliare.

Infatti leggiamo: “Mettiamo a disposizione del cliente la massima competenza e professionalità, offrendoci come punto di riferimento per chi desidera una casa che calzi a pennello. Proponiamo una galleria di immobili di prestigio, residenze esclusive di elevato valore storico e artistico, già appartenute a selezionatissimi e referenziati proprietari”.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Il testo che accompagna le varie aperture del libro è vivace e divertente. Ericavale Morello ha infatti realizzato una struttura vincente per il suo albo illustrato. Lo scheletro dell’opera si configura infatti come un catalogo immobiliare molto particolare, come già accennato. In ogni apertura abbiamo quindi la presentazione di ogni appartamento caratterizzato dallo stile dell’artista rappresentato. Troviamo informazioni stilistiche, dove il pittore ha vissuto e alcuni tratti delle sue opere più celebri che rendono particolare la casa presentata.

Per quanto riguarda le illustrazioni, anche in questo la Morello ha realizzato un piccolo capolavoro. Infatti per ciascuna delle venticinque abitazioni, ha simulato uno stile illustrativo simile a quello dell’artista proprietario della casa. Lavoro indubbiamente non semplice e molto impegnativo. Anche perché si è premurata di inserire riferimenti di diverse opere famose dell’artista in ciascuna pagina. Dal punto di vista visivo il libro è davvero piacevole da sfogliare e osservare per andare a cercare tutte i vari riferimenti delle opere citate.

Camelozampa ha prodotto un albo illustrato di altissimo livello curando ogni dettaglio, dal contenuto, fino alla scelta della carta e della copertina. Questi due particolari, non trascurabili, vista la tipologia di libro, diventano molto importanti quando si legge questo albo. Sia la copertina del libro, che i fogli, hanno una consistenza e porosità che impreziosiscono ancor di più le illustrazioni. Valorizzando lo stile illustrativo della Morello. Un aspetto molto interessante e che rende più incisivo il carattere divulgativo dell’opera si trova nelle ultime pagine. Alla fine del libro troviamo infatti le 25 chiavi che corrispondono agli altrettanti immobili. Anche questi sono caratterizzati come le case e chiariscono, per chi non li conoscesse, il nome degli artisti di ciascuna casa, la corrente stilistica, dove hanno vissuto e altre informazioni biografiche.

Conclusione – Vendesi casa d’artista

Vendesi casa d’artista è un albo illustrato fantastico e nella sua struttura e messa in opera è già iconico. L’opera di divulgazione che compie questo libro è sottile ma efficace. Infatti gioca sul dare delle informazioni sugli artisti, il loro stile e la loro biografia, senza che il lettore quasi se ne accorga. A livello illustrativo è sicuramente un libro magnificamente realizzato, sia dal punto di vista tecnico, che funzionale all’opera stessa. I testi sono congegnati in maniera tale che la lettura è sempre scherzosa e frizzante. In particolare per gli amanti dell’arte, questo libro è sicuramente un gioiellino da regalarsi e regalare, ricco di riferimenti e curiosità.

Per concludere Vendesi casa d’artista è un prodotto di altissimo livello, realizzato e confezionato in maniera attenta e con grande cura e gusto. Nessun aspetto è stato tralasciato, a partire da quello visivo, per passare alla fruibilità dei testi e la ricchezza del materiale in esso contenuto. Essendo un albo illustrato di tipo divulgativo assolve in maniera più che soddisfacente il suo compito, senza risultare mai pesante o lezioso. I riferimenti agli artisti sono per la maggior parte assimilabili ad una cultura artistica medio alta. Ma sempre tenendo presente che è un prodotto pensato anche per dei bambini che si trovano ai loro primi approcci con l’arte pittorica mondiale. La formula divertente con cui è stato pensato è sicuramente un vantaggio in questo compito che dovrà assolvere.