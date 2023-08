One Piece: Super Mario e il crossover con il Gear Fifth

One Piece sta per mostrare anche nell’anime il Gear Fifth, la nuova forma di Luffy, e così come vediamo su Comic Book internet ha cominciato a scatenare la fantasia, pubblicando i classici crossover con al centro personaggi dei videogiochi, come ad esempio Super Mario.

Il personaggio della Nintendo si trova spesso in questo genere di illustrazioni, come successo di recente anche con Evangelion, Barbie e davvero tanti altri franchise appartenenti al medium manga/anime e non. Così come i personaggi dei battle shonen, anche Mario fin dal suo primo videogioco ha avuto delle trasformazioni degne di queste storie giapponesi, anche se alla fine il tutto è sempre diverso.

La sua forma “giant” dopo aver mangiato un fungo può ricordare i Kaiju giapponesi, o anche la forma di Piccolo all’interno di Dragon Ball: quindi questa col Gear Fifth di certo non è una sorpresa. Ovviamente Super Mario non si trasforma come Luffy, ma il crossover postato in calce è davvero interessante.

Da come vedete su fondo nero l’artista in questo caso ha deciso di creare un bellissimo contrasto con il bianco “nuvoloso” della nuova trasformazione di Luffy, forse una delle più potenti all’interno di tutto One Piece. Come vedete Mario presenta una tuta rossa e bianca appunto, dove richiama scherzosamente la forma del Gear Fifth.

One Piece: Super Mario e il crossover con il Gear Fifth

La febbre per la nuova forma di Luffy è alle stelle e senza dubbio sta catturando anche chi non segue l’anime da molto tempo, visto che il manga è parecchio più avanti per quanto riguarda la storia. Questo senza dubbio non è l’ultimo crossover che vedremo al riguardo, vista l’incredibile attesa intorno a tale trasposizione animata.

L’anime vedrà il debutto completo della nuova forma di Luffy a partire dalla puntata 1071 in uscita questa settimana, mentre Oda nel manga ha dato inizio alla saga finale.

Fonte Comic Book