Netflix: annunciato il nuovo anime di Bakugan

Netflix continua ad arricchire il proprio catalogo, offrendo sempre più progetti anime. E infatti con il presente articolo vogliamo riportare che è in arrivo un nuovo progetto anime di Bakugan.

E soprattutto va annunciato che il debutto di Bakugan non è così lontano. L’aggiornamento arriva direttamente dalla Spin Master Corp. con la società che ha annunciato Bakugan (2023). Il debito del nuovo anime è previsto per il 1 ° settembre di quest’anno.

E questa notizia importante su Bakugan è anche accompagnata da una sinossi ufficiale, che riportiamo di seguito:

“Nella nuova entusiasmante stagione di Bakugan, la Galassia Vestroian sarà composta da sei pianeti ciascuno sede di una diversa specie di Bakugan ossia quella aviaria, drago, insetto, bestia, acquatica e dinosauro. Costantemente in guerra, l’uso delle armi sperimentali permette al bakugan di essere inavvertitamente trasportato sulla terra. Le palle da baku pioveranno dal cielo come meteore e si schiantano ovunque.

Fortunatamente l’umanità accoglie queste creature, abbracciando la loro cultura. Questo va avanti fino a quando un gruppo di adolescenti non inizia ad affiancarsi ai Bakugan e riescono miracolosamente andare loro la capacità di crescere fino raggiungere le dimensioni di un kaiju. Il mondo è ora pregno di pausa era pieno di paura, e questa nuova fase ha portato ad una vera e propria catastrofe“.

Questa nuova serie ha suscitato l’inevitabile entusiasmo di tutti i fan. Riguardo la sua trasmissione, riportiamo che il suo debutto sarà piuttosto unico. I primi due episodi saranno infatti proiettati a inizio agosto su Roblox. Questi saranno qui disponibili in inglese e giapponese per i fan.

Questo nuovo progetto anime, chiarimente non è affatto il primo. Ha fatto il suo debutto in Giappone nel 2007 con il proprio anime e da allora non si è più fermato. Ad oggi, contiamo ben sette serie anime di Bakugan, e questo nuovo sarà l’ottavo.

Netflix quindi ha l’agenda sempre più piena, considerando che alla fine di questo mese, ossia il 31 agosto, debutterà il tanto atteso live-action di One Piece.

