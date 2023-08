One Piece: svelato il nome ufficiale dell’arco narrativo finale del manga

L’anime di One Piece sta preparando tutti i fan ai momenti finali della saga, ma c’è ancora il momento più atteso di sempre sul piccolo schermo. Infatti Rufy è pronto a debuttare sul piccolo schermo con il suo Gear Fifth dell’episodio 1071 che andrà in onda il 6 agosto.

Tuttavia bisogna anche dire che anche se Monkey D. Rufy riuscirà a mostrare il Gear Fifth anche sul piccolo schermo, l’arco di Wano potrebbe non finire quest’anno. Questi perché ci sono ancora altri materiali da seguire e di conseguenza da adattare. Toei Animation sta svolgendo un ruolo formidabile dal punto di vista qualitativo, mai visto prima.

E sarà anche interessare vedere come gestirà l’anime il momento in cui dovrà approcciarsi alla saga finale del manga. Infatti al momento Oda sta lavorando all’arco finale del suo manga. Tuttavia anche se parliamo di arco conclusivo non vuol dire che il viaggio dei Cappelli di Paglia finirà presto.

Con la fine degli scontri su Wano, Eiichiro Oda ha recentemente colto l’occasione per presentare Rufy e il suo equipaggio all’enigmatico Dr. Vegapunk. Tramite lo scienziato più intelligente del mondo abbiamo potuto scoprire diversi segreti e dettagli sui Frutti del Diavolo e non solo. Con il presente articolo però vogliamo riportare il nome ufficiale dell’attuale arco narrativo del manga.

Dopo l’arco di War For Wano, i Pirati di Cappello di Paglia sono arrivati su Egghead, dove si trova il laboratorio di Vegapunk. Qui i fan hanno anche potuto rivedere vecchi personaggi, come Lucci che si trova a capo del CP0 il cui obiettivo è la testa di Vegapunk. Lo scienziato è colpevole per aver condotto ricerche sul secolo del grande vuoto, considerato proibito dal governo mondiale.

Quindi l’attuale arco di One Piece ha recentemente confermato che la trama dell’isola di Egghead sarà chiamata Arco dell’isola del Futuro. Dopo una lunga serie di capitoli privi di Rufy e i suoi compagni, a breve torneranno a essere presenti. I Pirati di Cappello di Paglia presentano un nuovo outfit dopo la sanguinosa e dura lotta per liberare Wano, dove indossavano abiti feudali giapponesi. Al momento, la serie si sta concentrando sui personaggi secondari e sui nemici dei protagonisti della serie shonen, con Oda che prepara tutti a un ultimo viaggio incredibile.

