Gamera: Rebirth: svelata la data di uscita ufficiale della serie

Kadokawa ha svelato un nuovo trailer per l’anime di Gamera: Rebirth, attraverso il quale ha potuto mostrare dei nuovi kaiju e soprattutto la data di uscita ufficiale. Il tutto è accaduto recentemente in occasione del panel del Comic-Con International. Il trailer rivela il quinto e ultimo avversario kaiju di Gamera, Viras, e la data del debutto della serie è prevista per il 7 settembre su Netflix in tutto il mondo.

Tutti questi aggiornamenti sono accompagnati anche da alcuni poster o visual di Gamera: Rebirth. Non a caso si tratta di un ritorno da celebrare in ogni modo, dato che parliamo del classico kaiju, Gamera, una volta considerato uno dei principali concorrenti di Godzilla.

Possiamo confermare che con il suo ritorno su Netflix, Gamera affronterà altri cinque kaiju nel corso della nuova serie. Da quando abbiamo riportato l’annuncio del nuovo progetto anime, abbiamo costantemente condiviso che la serie avrebbe mostrato nuovi nemici.

Annunciato durante il panel di Kadokawa per il weekend del Comic-Con 2023 di San Diego, Gamera: Rebirth ha rivelato che i nuovi cinque Kaiju saranno Gyaos, Jiger, Zigra, Guilon e Viras. Questi kaiju sono tutti mostrati per intero nel nuovo trailer dell’anime, visibile in cima al presente articolo. Inoltre il trailer offre ai fan la possibilità di ascoltare in anteprima la sigla di apertura e di chiusura di Gamera: Rebirth.

La serie sarà caratterizzata da sei episodi, saranno tutti diretti dal regista Hiroyuki Seshita, presso lo studio di animazione ENGI. Keisuke Ide è l’assistente alla regia. Seshita, Kenta Ihara, che ha lavorato a serie come Uncle From Another World e Hiroshi Seko (Mob Psycho 100) sono responsabili della composizione della serie. Tutte le tre le risorse menzionate hanno anche scritto le sceneggiature insieme a Tetsuya Yamada. Atsushi Tamura, noto per aver lavorato a Weathering With You e Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island, lavora al design dei personaggi.

Il mangaka Kan Takahama è stato selezionato per disegnare i mostri. Shūji Katayama comporrà la musica, con Yoshikazu Iwanami che sarà il direttore del suono.

Fonte – Anime News Network