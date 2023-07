Mushoku Tensei: perché l’anime Isekai è così seguito?

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation ha fatto il suo gradito ritorno sul piccolo schermo con la seconda stagione anime prodotta dallo Studio Bind. Si tratta senza dubbi di uno dei migliori rappresentanti del genere Isekai, diventato innegabilmente molto proficuo per l’industria degli anime. Ma come mai gli isekai hanno raggiunto un tale livello di seguito?

Con il presente articolo vogliamo riportare che il CEO di Bind, Nobuhiro Osawa, ha dato sfogo ai suoi pensieri riguardo il genere isekai. Ha anche approfittato dell’occasione per esprimere il suo forte entusiasmo nel lavorare sulla seconda stagione e sulle vicende di Rudy e dei suoi magici alleati.

Le serie manga e anime Isekai si concentrano generalmente su protagonisti che dal loro mondo normale si ritrovano catapultati in uno diverso, che può essere caratterizzato dalla magia, mostri e diversi soggetti soprannaturali. Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation è un ottimo esempio di questo genere, con il personaggio principale Rudeus, che passa da un recluso giapponese a uno stregone che lancia incantesimi. Tra gli altri esempi di Isekai simili a quelli di Mushoku Tensei, menzioniamo serie come Sword Art Online, Log Horizon e Overlord.

Quindi il presidente dello studio di animazione giapponese Bind, Nobuhiro Osawa, ha confessato il motivo per cui si è dedicato al genere Isekai e a come ha approcciato questa tipologia di serie anime. Molti isekai, come anche altri generi, hanno avuto successo e se Osawa pensa a titoli come Sword Art Online e Mushoku Tensei, il suo obiettivo è quello di realizzare dei prodotti prima di tutto interessanti. Confessa che vuole dedicarci tempo e impegno perché gli piace questo genere e anche perché funziona. Quindi non si tratta di un modo per potersi distinguere, ma molto più semplicemente a Osawa piacciono questo tipo di storie.

Osawa ha poi spiegato che non vede l’ora di mettersi al lavoro con la seconda stagione anime di Jobless Reincarnation. Quello che lo spinge è proprio la reazione del pubblico. “La prima volta che si presente in anteprima un anime, la reazione dei fan è impagabile e fondamentale per la vita. Il feedback. Ti fa venir voglia di fare un anime” conclude il presidente di Bind.

Fonte – Comicbook