Bungo Stray Dogs: Kafka Asagiri è diventato un mangaka grazie a Yoshihiro Togashi

Bungo Stray Dogs è tra i manga più seguiti degli ultimi anni e il mangaka ha recentemente confessato che Yu degli Spettri lo ha influenzato, portandolo alla realizzazione del suo manga.

L’Anime Expo di quest’anno, il principale evento dedicato agli anime, ha rivelato alcune importanti novità. Oltre agli annunci e agli eventi, la convention ha portato anche alcuni volti famosi del mondo degli anime e dei manga. Cogliendo l’occasione per discutere della sua serie, il mangaka Kafka Asagiri ha spiegato come uno dei principali franchise shonen abbia avuto un’influenza diretta sul suo lavoro. Si scopre che la storia di Yusuke Urameshi ha svolto un ruolo determinante nella nascita di Bungo Stray Dogs.

Yu degli Spettri è uno dei manga più famosi di Yoshihiro Togashi, con il quale è arrivato al successo mondiale, prima di Hunter x Hunter. Le vicende di Yusuke si sono concluse ormai da diversi anni, dato che sia il manga che l’anime si sono conclusi nel 1994.

Kafka Asagiri, presente durante l’Anime Expo ha colto l’occasione per riflettere sulla sua carriera di mangaka. E in questa occasione ha detto che Yu degli Spettri (Yu Yu Hakusho) lo ha spinto a buttarsi in questo mondo professionale. Quindi le vicende di Yusuke Urameshi hanni indotto Asagiri a tenere d’occhio lo sviluppo del personaggio.

Al momento non ci sono piani o progetti relativi a Yu degli Spettri, ma rimane una serie leggendaria tra i manga shonen per via dei suoi personaggi e della trattazione della componente soprannaturale.

Rigurdo invece Bungo Stray Dogs, il manga ha debuttato sul Young Ace di Kadokawa Shoten dal 2012 ed è tutt’ora in corso. La storia è incentrata su Atsushi Nakajima, cacciato dall’orfanotrofio per poi ritrovarsi senza cibo e senza un posto dove dormire. Un giorno, trovandosi sul ciglio di un fiume, salva un uomo che tenta di suicidarsi. Il suo nome è Osamu Dazai che, insieme al suo partner Kunikida, fa parte di un’agenzia di detective davvero particolare. Entrambi sono dotati di poteri soprannaturali e si occupano di casi troppo rischiosi per la polizia o i militari.

Fonte – Comicbook