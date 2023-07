Hajime no Ippo è uno dei manga spokon più importanti e amati di sempre, fin dalla sua uscita ufficiale nel lontano 1989. Dopo più di 133 tankobon pubblicati e più di 1000 capitoli la storia con al centro il giovane pugile Ippo Makunochi ancora oggi è uno dei manga più letti in Giappone, purtroppo mai arrivato in terra nostrana.

Questo amore dei lettori ha portato il manga a raggiungere un totale di 100 milioni di copie vendute nel mondo, segnando comunque un record impressionante, visto che questa longevità non ha mai stancato gli appassionati. Per l’occasione George Morikawa, l’autore di Hajime no Ippo si è esposto a tal proposito.

Come tutte le opere di successo anche lo spokon in questione ha avuto la sua prima serie anime realizzata nel 2000 dallo Studio Madhouse, la casa di produzione responsabile di serie come Hunter x Hunter e Trigun. L’ultima serie anime di Hajime no Ippo ha debuttato circa dieci anni fa con Hajime no Ippo: Rising, che ha realizzato 25 episodi.

Dei rumour hanno anticipato l’annuncio di una quarta serie anime, ma purtroppo al momento non abbiamo ancora nulla. Come accennato l’autore del manga ha pubblicato un’illustrazione per festeggiare il traguardo (visionabile su Comic Book), lasciando alcune importanti dichiarazioni.

Hajime no Ippo, George Morikawa sul manga: “siamo ancora a metà strada”

Anche se Morikawa ha confessato di avere un finale per Hajime no Ippo a quanto pare la storia è ben lontana dalla conclusione: “100 milioni di copie! Vorrei ringraziarvi tutti, uno per uno. La storia è ancora a metà strada al momento, quindi rimanete vicino a Ippo e tutti i suoi amici”.

Incredibile di come Hajime no Ippo si pone al momento come una delle opere giapponesi più lunghe di sempre, superando di gran lunga One Piece, che molti al momento credono il manga più longevo di sempre. Cosa ne pensate di questa dichiarazione? Diteci la vostra.

Fonte Comic Book