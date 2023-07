Jujutsu Kaisen registra numeri impressionanti dopo la premiere della seconda stagione

Jujutsu Kaisen è finalmente tornato sul piccolo schermo con la seconda stagione tanto attesa. Infatti al momento tutti i riflettori sono puntati sulla serie shonen di successo. MAPPA ha lanciato la nuova stagione di Jujutsu Kaisen il 6 luglio e finora sta registrando numeri in termini di streaming impressionanti. Infatti con il presente articolo vogliamo riportare i primi dati dalle valutazioni della rete giapponese, dimostrando che la seconda stagione 2 di Jujutsu Kaisen è impressionante.

L’aggiornamento arriva dal Giappone, attraverso una serie di valutazioni online rilasciate dal 3 al 9 luglio. In questi sei giorni sono stati condivisi le valutazioni medie delle famiglie giapponesi delle prime 12 serie anime. Prima di rivelare l’esito, le serie con le migliori valutanzioni sono ancora anime per bambini. Ma Jujutsu Kaisen ha interrotto questo ciclo con una valutazione di 2,6.

Infatti la seconda stagione di Jujutsu Kaisen si trova al 9 ° posto. Ed è l’unico anime trasmesso sulla rete televisiva giapponese presente in questa classifica. Il primo episodio della nuova stagione di Jujutsu Kaisen ha attirato molti spettatori e, sebbene il nono posto possa sorprendere, in realtà è un piazzamento importante. Dopotutto, la fascia oraria di Jujutsu Kaisen è mezzanotte, mentre le altre serie che lo precedono sono visibili in Giappone in prima serata o di mattina.

Con un punteggio di 2,6, la stagione 2 della serie creata da Akutami si è avvicinata a One Piece, che ne ha registrato uno di 2,9. Anche Crayon Shin-chan e Soaring Sky Pretty Cure hanno registrato un punteggio di 2,9. Spicca Doraemon, che ha ottenuto un punteggio di 3,3 mentre la seconda stagione di MIX è arrivato a 3,4. Chibi Maruko-chan è salito a 5.0 e Detective Conan è occupa la seconda posizione con un punteggio di 5.3. A trovarsi sul gradino più alto del podio è la serie Sazae-san, con un incredibile punteggio di 7,8.

Ovviamente, Jujutsu Kaisen non è un classico shonen come One Piece, e non ha la nostalgia di Sazae-san. Ma trattandosi di una serie anime che va in onda in Giappone a mezzanotte, la premiere della seconda stagione ha avuto un successo incredibile. Ricordiamo che l’adattamento anime del manga di Gege Akutami sarà diviso in due parti e oltre all’arco del passato di Gojo, quello dell’Incidente di Shibuya è attesissimo tra i fan.

