I migliori manga da leggere almeno una volta nella vita

Una volta prodotto di nicchia, oggi conosciutissimi in Italia: sempre più persone si stanno avvicinando in questi anni all’universo dei manga e della fumettistica orientale. Naturalmente la produzione è sterminata e si perde in una miriade di generi e sottogeneri. Ecco, quindi, quali sono i manga da leggere assolutamente

La cultura del fumetto giapponese è antichissima e si perde nei secoli. Naturalmente, come ogni prodotto editoriale, i manga si adeguano al tempo corrente, anche se alcuni tratti distintivi rimangono ben saldi. Le storie articolate, le espressioni esagerate e quasi caricaturali, le mille sfumature di ogni personaggio sono caratteristiche storiche e apprezzatissime.

Sia in fumetteria, che in libreria o – recentemente – online, il catalogo di manga è sempre più vasto. Il nostro consiglio, così come vale per la letteratura in generale, è sempre quello di iniziare dai classici. Allora, ecco un elenco da tenere presente a ogni acquisto. Naturalmente valuta bene in base all’argomento trattato e soprattutto alla lunghezza della serie: finire un manga potrebbe richiedere mesi, se non anni!

Dragon Ball

Il primo approccio che noi italiani abbiamo avuto con Dragon Ball è avvenuto grazie all’omonimo anime, ovvero la trasposizione animata del fumetto. Disegnato dal genio di Akira Toriyama, tratta delle avventure di Goku, alla ricerca delle sfere del drago. È un vero e proprio manga di formazione, in quanto le avventure del protagonista sono un po’ simili a quelle che tutti noi viviamo quotidianamente.

Death Note

Parliamo di un altro successo mondiale: Death Note, in dodici volumi, è la storia di Light, un ragazzo che trova un quaderno (il Death Note, per l’appunto), capace di uccidere qualsiasi persona il cui nome venga appuntato. Anche da questo manga è stata tratta una serie anime molto apprezzata anche in Italia.

One Piece

Un’altra pietra miliare del genere: One Piece è uscito per la prima volta nel 1997 ed è la storia di un giovane pirata il quale, dopo aver mangiato il frutto del diavolo, riesce a deformare il proprio corpo. Visti i suoi poteri, decide di partire per un viaggio lunghissimo alla ricerca del tesoro One Piece, che lo renderà re dei pirati.

Slam Dunk

Gli amanti del basket lo conosceranno sicuramente: Slam Dunk è un manga a tema sportivo. Ambientato in un liceo giapponese, vede come protagonista Hanamichi Sakuragi, il quale inizia a praticare questo sport per fare colpo sulla sua ragazza del cuore. Anche se molto divertente, Slam Dunk tratta di temi molto seri, come ad esempio il bullismo a scuola.

I Cavalieri dello Zodiaco

Prodotto dal 1985, questo manga tratta della storia di cinque ragazzi che diventeranno guerrieri della Dea Atena. Il successo di questa serie è stato quasi immediato, tanto da venire pubblicato in Italia qualche anno dopo e ispirare il celebre anime, che ha stregato tantissimi giovani negli ultimi due decenni.

La scelta, come si è potuto vedere, è vastissima. Non resta altro che scegliere il manga più adatto ai propri gusti e lasciarsi travolgere dalla trama!