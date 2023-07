Spy x Family annuncia una collaborazione con Mission Impossible

Spy x Family ha conquistato il mondo da quando l’anno scorso ha debuttato sul piccolo schermo con la sua prima stagione animata. In questo modo il manga ne ha risentito positivamente, registrando numeri di vendita molto alti. Recentemente abbiamo riportato di una sorta di collaborazione tra Spy x Family e Street Fighter VI. E con il presente articolo vogliamo riportare che la serie di Endo non si è fermata lì.

Spy x Family quest’anno tornerà sul piccolo schermo con la seconda stagione anime e con il primo progetto cinematografico. Questo non fa che attestare la fama di questa serie, che ha inevitabilmente portato a una collaborazione con la serie di Mission: Impossible. È stato siglato infatti un accordo tra le due serie.

Tutti coloro che lavorano alla serie shonen, hanno infatti l’incarico di aiutare per promuovere Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One in Giappone. E per farlo hanno puntato sull’adattamento del classico poster del film con la familgia Forger. Loid è infatti il sostituto del personaggio di Tom Cruise, Ethan Hunt, mentre Yor sostituisce il nuovo personaggio di Hayley Atwell. In questo poster si possono vedere molti altri volti di Spy x Family, quindi il crossover è sicuramente approfondito. A seguire è possibile dare un’occhiata:

Ovviamente, la collaborazione speciale ha subito colpito e suscitato la curiosità dei fan della serie. Spy x Family riesce ad attirare una rete importante di appassionati. Ma anche Mission Impossible può dire la sua, e non sorprende vedere la sovrapposizione tra i fan del franchise con Tom Cruise protagonista e quella appartenente a Spy x Family.

Mission: Impossible-Dead Reckoning – Parte uno è un film del 2023 diretto da Christopher McQuarrie. Si tratta del settimo film della serie Mission: Impossible con protagonista Tom Cruise nei panni dell’agente Ethan Hunt della IMF (Impossible Mission Force).

Per quanto riguarda invece la serie shonen di Endo, quest’anno sarà molto importante per la serie. Infatti debutteranno la seconda stagione e un film cinematografico entrambi quest’anno. Il film presenterà una storia originale scritta da Tatsuya Endo, che supervisionerà anche la produzione e curerà il character design. Riguardo la seconda stagione, farà il suo debutto a partire da ottobre 2023, mentre il film, Code White, uscirà nelle sale giapponesi il 22 dicembre dello stesso anno.

Fonte – Comicbook