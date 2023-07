Studio Ghibli rilascia un messaggio misterioso in vista del nuovo film

Lo Studio Ghibli è tra gli studi di animazione giapponesi più famosi in tutto il mondo. E nell’ultimo periodo non ha rilasciato molte dichiarazioni sul suo ultimo lavoro e in particolare sul regista Hayao Miyazaki. Quest’ultimo ha fatto la storia dei lungometraggi di animazione, e al momento sta lavorando al suo nuovo ma ultimo film, prossimo a fare il suo debutto. Si intitola How Do You Live? e con il presente articolo vogliamo riportare che Studio Ghibli ha condiviso un post criptico prima della tanto attesa premiere.

L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter ufficiale dello Studio Ghibli, dove ha pubblicato un misterioso post. È visibile un’immagine che sembra mostrare una serie di forme d’onda da una cabina audio. Potrebbe essere qualsiasi cosa, dal doppiaggio al semplice mixaggio del suono. Ghibli ha sicuramente mantenuto fino alla fine questo velo di mistero che ha caratterizzato questo nuovo film in arrivo. Seguendo questo link è possibile dare un’occhiata all’aggiornamento di cui parliamo.

Dopotutto, il nuovo lungometraggio di Miyazaki ha mantenuto un profilo volutamente basso. Annunciato diversi anni fa, lo Studio Ghibli ha coinvolto diverse nuove personalità per aiutare Miyazaki a dare vita al suo ultimo progetto.

Molti non erano sicuri che il film dello Studio Ghibli avrebbe debuttato questa settimana come previsto, fino a quando una recente intervista con il produttore Toshio Suzuki non lo ha confermato. How Do You Live uscirà in Giappone il 14 luglio e sarà trasmesso senza alcun trailer. Dunque sarà un mistero totale per tutti quando debutterà e questo lo rende piuttosto affascinante, poiché distaccato dal modo di fare pubblicità odierno.

Tuttavia, tutti i fan dello Studio Ghibli sono ansiosi di sapere cosa accadrà, e questo post misterioso non fa che aumenta il loro desiderio di conoscenza. Ma alla luce delle scelte fatte, non resterà altro che aspettare di guardare direttamente How Do You Live al cinema. Ricordiamo che in Giappone debutterà il 14 luglio ma fino ad ora non c’è una finestra di uscita tanto meno una potenziale finestra di rilascio italiana.

