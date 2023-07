Ultraman: arrivano importanti aggiornamenti sul film animato di Netflix

Così come tutte le icone pop giapponesi anche Ultraman ha avuto il suo reboot, dove grazie a Netflix è riuscito ovviamente ad acquisire anche nuovo pubblico, molto probabilmente all’oscuro di tale personaggio. Il franchise Tokusatsu ha avuto le sue diramazioni e dopo la serie è stato annunciato anche un film animato sempre prodotto dalla nota piattaforma streaming.

Tsuburaya Productions ha deciso di investire molto su questa icona immortale e oltre il film e la serie Netflix la produzione ha deciso anche di tornare al cinema, con il lungometraggio Shin Ultraman, senza contare le vari collaborazioni inerenti a nuove storie manga: insomma, sta diventando nuovamente un fenomeno globale.

Annunciato nel 2021 il film anime ha ricevuto un nuovo aggiornamento da parte del regista e co-sceneggiatore del prossimo film di Ultraman, Shannon Tindle, rivelando che il team ha ufficialmente concluso l’animazione di Ultraman, quindi a breve potremmo anche ammirare un nuovo e dinamico trailer.

Tindle ha dichiarato in merito: “Abbiamo ufficialmente concluso l’animazione per il nuovo film di Ultraman. Dire che sono emozionato è un eufemismo. Ho lavorato con molti di questi animatori fin dai tempi di Ollie.

L’intera squadra ha dato il meglio di sé OGNI GIORNO. Dal profondo del mio cuore, ringrazio [Industrial Light & Magic] e l’incredibile Tony Fucile”. Il tutto arriva da CB.

Diretto da Shannon Tindle, co-diretto da John Aoshima, scritto da Tindle e Marc Haimes per Tsuburaya Productions e Industrial Light and Magic, Netflix presenta l’imminente film d’animazione in computer grafica di Ultraman, rivelando che al centro del film sarà presente la superstar del baseball Ken Sato che torna nel suo paese d’origine, il Giappone.

In quel momento partirà una nuova lotta contro un minaccioso kaiju, intento a distruggere il suo amato Paese. Cosa vi aspettate da questo lungometraggio? Sarà all’altezza della serie?

