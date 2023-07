Jujutsu Kaisen: Gege Akutami parla della seconda stagione dell’anime

Jujutsu Kaisen è tornato sul piccolo schermo con la seconda stagione dell’anime dopo la prima che ha generato un forte impatto tra gli spettatori. La nuova stagione ha qualcosa in più, in quanto una parte di essa si concentra sul passato di Gojo, più precisamente sui suoi tempi adolescenziali. E sebbene i fan siano incredibilmente emozionati per il ritorno, nessuno lo è più di Gege Akutami.

Parliamo del mangaka di Jujutsu Kaisen che, di recente, ha detto la sua sulla seconda stagione prima del suo lancio. In questa occasione Akutami ha elogiato il regista che lavora alla nuova stagione dell’anime, dicendo che questa stagione sorprenderà sicuramente i fan che non hanno letto il manga.

Ha parlato del regista, Shota Goshozono, dicendo che fa parte della sua stessa generazione. Entrambi condividono la stessa una sensibilità. “Sento che ha in mente lo stesso obiettivo che ho io. Posso sentire la sua determinazione a rendere la serie ancora migliore basandosi sulla prima stagione e sul film” condivide il mangaka.

Solo questo, lo rende molto soddisfatto di ciò che non è stato ancora trasmesso il piccolo schermo. E chiaramente spera che molte persone guarderanno la seconda stagione dell’anime, soprattutto chi non conosce gli eventi del manga.

Gege Akutami ha scritto ai fan dopo il primo episodio della seconda stagione dell’anime, con delle illustrazioni, per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato all’anime.

Ha quindi reso grazie a tutti i membri dello staff che hanno lavorato al primo episodio della seconda stagione. È rimasto colpito nel vedere che l’anime si sia allineato al manga e abbia anche aggiunto scene ed effetti fantastici.

Gege Akutami lavora con tutto se stesso su Jujutsu Kaisen, e questo è positivo considerando che la serie ha ancora molto da esplorare. MAPPA ha adattato l’arco del passato di Gojo e dell’incidente di Shibuya, che saranno trasmessi sul piccolo schermo in due parti separate.

Riguardo il manga, Akutami ha recentemente rassicurato i fan che la fine non è così vicina, quindi c’è ancora molto da leggere.

Le vicende ruotano attorno al protagonista principale, Yuji Itadori, uno studente all’apparenza normale, che, per salvare i suoi compagni nei guai dopo aver trovato il dito mummificato di Ryomen Sukuna, la più feroce maledizione di sempre, decide di ingoiarlo. Yūji diventa tutt’uno con il demone e sotto la guida del più potente degli stregoni, Satoru Gojō, entra nell’Istituto di Arti Occulte di Tokyo.

