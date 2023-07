MANGA Plus: dove si usa di più l’App? C’è anche l’Italia nella top 20

MANGA Plus è il servizio digitale di Shueisha che consente al pubblico di leggere le ultime uscite della nota rivista in maniera totalmente gratuita, oltre che legale, cercando allo stesso tempo di evitare o almeno ridurre il pubblico intento a leggere scan illegali.

Nonostante il servizio sia solo in inglese come lingua onnicomprensiva, l’Italia compare nei Paesi dove il servizio è più utilizzato, insieme ad altre 19 località.

I dati che possiamo leggere su @WSJ_manga sono molto interessanti e stilano una lista di 20 Paesi dove l’app è più utilizzata. L’Italia è al sedicesimo posto mentre al primo figurano gli Stati Uniti, come già detto facilitati dalla presenza nel servizio digitale della lingua inglese.

Forse questi dati potrebbero in futuro far decidere Shueisha nell’inserire la possibilità di leggere i manga in Italiano? Troppo presto per scoprirlo. In calce potete leggere la classifica:

1 USA

2 Thailand

3 Indonesia

4 France

5 Mexico

6 Philippines

7 Brazil

8 Germany

9 Malaysia

10 Spain

11 India

12 Canada

13 Chile

14 Argentina

15 Vietnam

16 Italy

17 UK

1 8 Colombia

19 Peru

20 Russia

Da come avete letto il nostro Paese si difende davvero bene e anche per questo l’editore potrebbe tenere in considerazione il fatto di inserire la nostra lingua all’interno dell’applicazione.

Questo vuole anche dire che MANGA Plus probabilmente sta andando alla grande e il fatto che sia gratis aiuta senza dubbio il mercato, e allo stesso tempo la possibilità di essere scaricata e anche usata. Sull’app sono disponibili tantissimi titoli e molti sono ancora in serializzazione come Dragon Ball Super e anche Chainsaw Man.

Purtroppo al momento dovreste aver una buona padronanza dell’inglese, visto che attualmente l’app non ha una versione in lingua nostrana anche se tali numeri potrebbero convincere Shueisha a inserirla all’interno della lista. Voi cosa ne pensate di questi dati? Usate l’app in questione? Diteci la vostra.

Fonte Twitter