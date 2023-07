One Piece e il trailer celebrativo per l’arco di Egghead

L’arco di Egghead al momento è uno dei più importanti di tutto One Piece, vista la sua valenza a livello di dettagli storici e di lore all’interno della nota epopea piratesca. La produzione ha deciso di festeggiare l’inizio della fine con un trailer speciale volto alla celebrazione di questa nuova saga, rivelatoria di numerosi segreti rimasti occultati fino a ora.

Il Dr. Vegapunk è stato messo sotto i riflettori e proprio in quei capitoli abbiamo scoperto alcune cose riguardanti proprio alcune origini presenti nella Grand Line, che ovviamente non andremo a rivelare per non fare spoiler.

Vi basti solamente sapere che con questa saga finale Oda sta iniziando ad aggiungere tasselli mai aggiunti prima, creando e ribaltando numerose “verità” messe sul tavolo nel corso degli anni. Il volume 106 è appena arrivato sugli scaffali giapponesi e come accennato contiene i primi capitoli dell’inizio della Saga Finale con al centro tanti misteri di One Piece.

Per celebrare l’evento l’editore ha deciso di promuovere il volume con una clip completamente dedicata al tankobon, aggiungendo di sottofondo la canzone “Future Island” eseguita dalla V-Tuber Mori Calliope, il trailer di One Piece Volume 106 mette in risalto tante immagini viste nel corso di questi mesi, dando inizio a uno degli eventi più importanti anche in formato volume, come leggiamo su CB.

Da come potete vedere il video è un montaggio di alcune vignette disegnate da Oda nel manga e per l’occasione sono state tutte colorate. Lo stile è vintage come per ricordare con nostalgia l’inizio di una lunga epopea, che dopo quasi 26 anni ancora appassiona tutti, vecchie e nuove generazioni.

Come tutte le cose belle anche One Piece nei prossimi anni vedrà la sua conclusione, quindi anche per questo un pizzico di nostalgia sta già riaffiorando nel cuore e nell’anima dei fan. Cosa ne pensate di questo inizio della saga finale?

