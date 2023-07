Il nemico: una storia contro la guerra – Recensione

Un albo capace come pochi di far riflettere e mostrare in maniera disarmante l’assurdità della guerra. Imprescindibile per tutti coloro che credono e amano la pace sopra ogni altra cosa.

Alfredo Paniconi 2023-07-03T13:30:35+02:00 Un albo che fa riflettere, e mette in mostra in maniera disarmante l’assurdità della guerra. . Testi: Davide Calì Illustrazione: Serge Bloch Casa Editrice: Terre di Mezzo Editore Genere: Poetico Fascia di età: dai 6 anni Pagine: 64 pp. Formato: 20×26,5 cm, Cartonato Uscita: Gennaio 2023 Prezzo: 16€

Il tema della guerra è quantomai attuale in questi ultimi tempi. In fondo lo è sempre stato, perché le guerre non hanno mai finito di combattersi. Ma da qualche tempo il conflitto in Ucraina è tornato ad insaguinare la terra anche in Europa. Adesso come non mai abbiamo bisogno di albi illustrati che insegnino alle nuove generazioni (ma lo ricordino anche alle altre) l’importanza della pace e il rifiuto della guerra come mezzo per risolvere le controversie. Il nemico: una storia contro la guerra fa proprio questo. Si tratta di un libro scritto da Davide Calì, illustrato da Serge Bloch e pubblicato da Terre di Mezzo Editore nel gennaio 2023.

Questo albo illustrato ha vinto numerosissimi premi tra cui il Prix Littéraire de Plessis Robinson (Francia 2011), l’Outstanding International Books Usbby (USA 2010), il Chinatimes Best Album for Kids (Taiwan 2009) e il Prix Bernard Versele (Belgio 2009). Ed ha inoltre ispirato una produzione del Teatro dell’Elce, diretto da Marco Di Costanzo. Insomma non è un albo illustrato come tutti gli altri. D’altronde non è la prima volta che Davide Calì e Serge Bloch lavorano insieme. Sono infatti diversi gli albi che vedono la loro collaborazione. Tra i più belli pubblicati qui in Italia ricordiamo: George e l’ombra edito anch’esso da Terre di Mezzo, La grande azzuffata edito da Clichy e il commovente Io aspetto edito da Kite.

La storia narra le vicende di un soldato isolato nella sua buca in attesa di attaccare il nemico. Rimasto ormai solo si interroga su quella che sarà la sua sorte e quello che deve fare per non farsi uccidere dal nemico e prenderlo alla sprovvista. Il soldato combatte contro un nemico che però non vede mai. Tutto quello che sa è che il suo avversario è cattivissimo. Questo lo ha letto sul Manuale che ha ricevuto insieme al fucile appena si è arruolato. Poi una notte, stanco di aspettare, il soldato esce dalla sua buca per provare a prendere di sorpresa il suo acerrimo nemico. Quando arriva nella trincea dell’avversario però non lo trova. Al suo posto tanti oggetti che sono molto simili a quelli che ha anche lui nella sua di buca.

Questo è sicuramente uno degli albi illustrati tra i più belli e intensi scritti da Davide Calì. L’argomento è molto importante ed è affrontato con delicatezza, coinvolgimento e un filo di tenerezza. Si simpatizza ben presto con il protagonista della storia, che rimane anonimo, proprio perché quel soldato potrebbe essere ognuno di noi. La vicenda tratta di guerra, è vero, ma può essere ricollegata a qualsiasi discussione e incomprensione. Invita cioè a fare il primo passo per trovare un accordo, e non aspettare che sia sempre l’altro a farlo. Perché, probabilmente, anche l’altro pensa e sente le stesse cose che proviamo noi. La gestione della struttura narrativa da parte dello scrittore è tutta proiettata allo scopo di renderci partecipi delle insicurezze e i dubbi del protagonista.

Le illustrazioni di Serge Bloch sono come sempre a linea chiara, con pochissimo colore e intervallate da immagini reali. L’effetto risultante è senza dubbio di grande impatto e lascia moltissimo spazio al messaggio che arriva forte e chiaro. Lo stile illustrativo è infatti essenziale ed incisivo. Il tratto tremulo, simile ad un disegno a schizzo appena accennato, comunica l’incertezza e le sensazioni che il soldato vive nella sua buca e poi durante l’incursione nella trincea nemica. Questa nuova versione dell’albo è sicuramente un passo avanti rispetto alla precedente. Eccellente come sempre il lavoro svolto da parte di Terre di Mezzo per confezionare un libro dalla grande potenza e bellezza. Deliziose sono inoltre le sguardie e il prologo del libro che inizia l’accompagnamento alla storia.

Conclusione – Il nemico

Il nemico è un albo illustrato che fa del messaggio la sua forza più detonante. Il testo in prima persona accompagnato da un’illustrazione essenziale ma vibrante raggiunge il suo obiettivo lasciando una traccia di sé nel lettore. Il messaggio veicolato mette in evidenza come la guerra sia un mezzo per dividere persone che altrimenti potrebbero anche essere amiche e vivere in pace e armonia. Il nemico non è solo un albo illustrato da consigliare, è anche da prestare, regalare e divulgare il più possibile. Importante che sia letto dai più piccoli che devono ancora costruirsi una coscienza riguardo il bene e il male. Ma anche dai più grandi, che a volte si dimenticano, fin troppo facilmente, quanto sia importante trovare dei punti di unione, piuttosto che degli elementi di contesa.