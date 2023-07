Mashle: Magic and Muscles è stato uno degli anime più interessanti dell’ultimo periodo, capace di catturare una grandissima fetta di pubblico grazie alla sua enorme abilità nel raccontare e parodizzare. Se non avete mai visto questa serie dovete sapere che alla fine tale prodotto si presenta come una parodia di Harry Potter e One Punch Man in primis, insieme a tante altre storie famose.

Anche questo manga sta avviando la sua conclusione a quanto pare su Shonen Jump, nota rivista dove il manga ha trovato la sua fortuna, conducendo anche alla produzione di una serie anime al momento disponibile sulla nota piattaforma streaming Crunchyroll, uno dei servizi più noti al mondo per quanto riguarda questo ambito.

Oltre alla controparte cartacea, anche quella animata è stata un vero successo e per questo il pubblico si sta già chiedendo a gran voce se ci sarà mai una seconda stagione, dopo le ultime puntate della serie davvero al cardiopalma. Un post Twitter al riguardo di quest’argomento è stato pubblicato, e sul noto @WSJ_manga leggiamo:

“Sembra che MASHLE TV Anime abbia una “nuova serie” in produzione. La prima stagione trasmetterà l’episodio finale del suo primo corso il 30 giugno e il suo secondo corso deve ancora essere programmato.”

Mashle: una nuova serie sarebbe già in produzione

Il post parla di “cour”, anche se alla fine non possiamo ancora dire se questi 12 episodi pubblicati andranno a comporre una stagione o appunto un “corso”.

Fatto sta che il leak visionabile qui parla di “nuova serie in produzione” quindi molto probabilmente è già in lavorazione un seguito della prima stagione, come accennato un vero successo di pubblica e critica.

Il 30 giugno è arrivato il finale di stagione e come anticipato in precedenza potete trovarlo tranquillamente su Crunchyroll, così come tanti altri anime. Cosa ne pensate di questa prima stagione?

Fonte Twitter