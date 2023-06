Tra le uscite Marvel targate Panini del 29 giugno 2023 si conclude la saga Dark Web sulle pagine di Spider-Man, con conseguenze che si avvertiranno anche per quanto riguarda Venom e gli X-Men in futuro. Inoltre si avvicina la (definitiva?) resa dei conti per Punisher.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 29 giugno 2023.

Le uscite Marvel Panini del 29 giugno 2023

Amazing Spider-Man 21

Spider-Man 821

3,00 €

Contiene: Dark Web: Finale (2023) #1

Villain Variant di Alex Ross

La sorprendente conclusione del crossover ragnesco… con un cambiamento epocale!

New York rischia di passare un Natale infernale con le orde di demoni del Limbo scatenate!

La nuova trasformazione di Ben Reilly!

Gli eroi infine riuniti e un nuovo inizio per Red Goblin e Hallows’ Eve!

Punisher 13

3,00 €

Contiene: Punisher (2022) #10

Il Pugno della Mano è finalmente sorto ed è pronto a scatenare i suoi devastanti poteri!

Mettiamola così: non è il momento migliore per essere un criminale.

Nel frattempo, Maria, la moglie di Frank Castle, scopre nuovi segreti del passato.

Senza contare che non tutti nella comunità dei super eroi vedono di buon occhio la nuova vita di Punisher. E non hanno tutti i torti…

Marvel Integrale: Spider-Man di J.M. DeMatteis 29

4,90 €

Contiene: Spider-Man (1990) #63, Spectacular Spider-Man (1976) #229, Spider Man: The Lost Years (1995) #1

Si conclude La responsabilità più grande e cala il sipario su… Peter Parker?!

Una storia sconvolgente che nel 1995 diede il via all’era di Ben Reilly!

Il ritorno di uno degli storici artisti degli esordi Marvel: Gil Kane!

Inoltre, il primo capitolo di Gli anni perduti, disegnato da John Romita Jr.!

Miles Morales: Spider-Man 4

Ultimatum

Marvel Collection

19,00 €

Contiene: Miles Morales: Spider-Man (2018) #16/21

Lo zio Aaron è rimasto invischiato nella rete del nuovo super cattivo, il misterioso Ultimatum!

Miles deve affrontare anche le sue nuove responsabilità di fratello maggiore…

…mentre Spider-Man è all’erta perché in tutta New York la criminalità sembra ribollire in attesa di qualcosa di enorme!

Inoltre, gli Stati Uniti vogliono mettere fuorilegge i super eroi minorenni!

Thor 12

Marvel Masterworks 156

28,00 €

Contiene: Mighty Thor (1966) #229/241, Marvel Premiere (1972) #26

Loki ha unito le forze con Firelord per usurpare il trono di Odino. Per fortuna Thor può contare su un alleato come Ercole!

Intanto, Jane Foster è tornata, e il Dio del Tuono dovrà scegliere se proteggere lei o difendere Asgard.

E ancora: Ulik il Troll, l’Uomo Assorbente e una battaglia con le divinità del pantheon egizio che non possiamo che definire epica!

Ciliegina sulla torta: un’avventura in solitaria di Ercole che non si vede in Italia dai tempi dell’Editoriale Corno.

Spider-Man Magazine 52

Panini Comics Mega 117

6,90 €

Contiene: Una mitica sorpresa di Spider-Man!

L’Enigmistica di Spider-Man 1

Spider-Man e i suoi amici 85

4,50 €