Vigilante: My Hero Academia Illegals diventerà un anime? Dopo il successo di My Hero Academia come spesso accade la casa editrice ha deciso di fare uno spin-off al riguardo, dove cambiano le situazioni rimanendo comunque nello stesso mondo della storia originale, così da creare anche una sorta di universo.

Scritto da Hideyuki Furuhashi e illustrato da Betten Court la storia mette al centro dei supereroi illegali, dove con i loro modi di fare cercano di combattere il crimine senza rispettare la legge, quindi facendo totalmente a modo loro, così come nelle classiche storie di comics americani da cui il manga in questione è tratto.

Al centro dello spin-off concluso da qualche tempo ormai, troviamo Koichi Haimawari e Kazuho Haneyama, noti rispettivamente come “The Crawler” e “Pop Step”. I due cercano quindi di andare contro le restrizioni della legge per combattere il crimine, proprio come accade in “Kick Ass” o anche “Batman” insomma.

Comunque sulla base di questo successo manga come accennato, un noto leaker del settore, ovvero @somoskudasai ha parlato di un prossimo annuncio riguardante la trasposizione animata di Vigilante: My Hero Academia Illegals (qui per il post completo):

Secondo una fuga di notizie, il manga spin-off “Vigilante: Boku no Hero Academia Illegals (My Hero Academia: Vigilantes)” sarà adattato in un anime. L’informazione è in attesa di conferma ufficiale.

Vigilante: My Hero Academia Illegals diventerà un anime?

Parliamo della classica fuga di notizie da confermare, quindi al momento dovete prendere il tutto con le pinze come sempre. Fatto sta che il post in questione parla di future conferme ufficiali e quindi a breve potremmo avere la dichiarazione ufficiale. Alla fine il successo del manga è evidente, quindi non è difficile credere a tale notizia.

Con la parte finale di My Hero Academia che si appresta a chiudere le vicende, apprezzate questa nuova serie animata da spolpare nel corso degli anni?

Fonte Twitter Kudasai