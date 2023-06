Golden Kamui: annunciata la fase conclusiva dell’adattamento anime!

Sembra che Golden Kamui si stia preparando per la sua uscita finale sul piccolo schermo. L’anno scorso, l’adattamento anime ha fatto il suo atteso e importante ritorno con la quarta stagione. E con il presente articolo vogliamo riportare che lo studio di animazione Brain’s Base è pronto a rilasciare il capitolo conclusivo della serie shonen.

Tuttavia, c’è ancora un po’ di materiale narrativo che dal manga dovrà essere adattato. L’anime di Golden Kamui ha annunciato la sua stagione finale, quindi tutti gli appassionati sanno già che non potranno assolutamente mancare a questo appuntamento iconico.

Questo annuncio inaspettato è arrivato con una semplice e nuova Key visual. Sarà intitolato Golden Kamui: Il capitolo finale ed è ora in lavorazione. L’anime è stato annunciato oggi al termine della stagione 4 di Golden Kamui. Dunque in base a quelle che sono le informazioni in nostro possesso, possiamo dedurre che la serie l’anime di successo si chiuderà con cinque stagioni in totale.

Naturalmente, i fan della serie scritta e disegnata da Satoru Noda, potrebbero già essere a conoscenza della conclusione della storia. Dopotutto, il manga si è concluso nel mese di aprile del 2022. Satoru Noda ha quindi portato a termine concluso Golden Kamui la scorsa primavera dopo una serializzazione iniziata nel 2014.

Al momento, non sappiamo quando la fase finale dell’anime di questa serie shonen sarà disponibile. Il successo che ha riscosso non solo in Giappone, ma in tutto il mondo, è attestato da una serie di progetti. Infatti ricordiamo che non è trascorso molto tempo dalle voci di notizie secondo le quali era in lavorazione un adattamento live-action di Golden Kamui. Il film potrebbe avere la priorità su quest’ultima stagione, quindi per ora l’ideale è continuare a seguirci per rimanere aggiornati su questo titolo.

Le vicende son ambientate in Hokkaido, dove il protagonista Sugimoto è sopravvissuto alla guerra russo-giapponese dell’epoca Meiji. Il suo obiettivo è quello di accaparrarsi oro e ricchezza per riuscire a salvare la moglie di un suo commilitone morto durante la guerra. Chiaramente non mancheranno gli ostacoli, che renderanno la ricerca ancora più ardua.

Fonte – Comicbook