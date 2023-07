Nessuno abbraccia un cactus | Recensione

Alfredo Paniconi 2023-07-02T07:45:56+02:00 Un albo illustrato dolce che spiega la gestione delle relazioni interpersonali e l’importanza di avere qualcuno accanto con cui condividere il bello che ci circonda. Testi: Carter Goodrich Illustrazioni: Carter Goodrich Traduzione: Sara Ragusa Casa Editrice: Terre di Mezzo Editore Genere: Poetico Fascia di età: dai 4 anni Pagine: 48 pp. Formato: 25,4×25,4 cm, Cartonato Uscita: Giugno 2023 Prezzo: 16 €

Abbracciare è uno dei segni d’affetto più semplici e potenti che possiamo manifestare. Per alcuni è più facile abbracciare, per altri invece è un gesto più intimo che richiede più tempo per concederlo. Questo capita un po’ a tutti, persino ai cactus, notariamente più spinosi e difficili da avvicinare. Questa storia è narrata in Nessuno abbraccia un cactus, un albo illustrato scritto e illustrato da Carter Goodrich, tradotto da Sara Ragusa e pubblicato da Terre di Mezzo Editore nel giugno 2023. L’edizione originale è inglese, pubblicata da Simon & Schuster nell’aprile 2019 con il titolo di “Nobody Hugs a Cactus”.

Il protagonista di questa storia è Hank, un cactus. Lui vive solitario nel deserto in una piccola nicchietta circondato dal nulla. Non gli piace avere visite e non vuole che nessuno si avvicini. Ha quindi un carattere piuttosto spinoso con cui allontana tutti quelli che gli passano accanto. Ma questo suo modo di porsi inizia a renderlo antipatico agli avventori. A quel punto Hank si rendere conto che gli manca qualcosa. La sensazione di essere ben voluto, apprezzato e amato. Farà quindi un piccolo passo nella sua crescita per migliorarsi e mettere da parte il suo carattere burbero e spinoso.

Le illustrazioni di Carter Goodrich sono molto dettagliate e meticolose nel loro stile. L’ambientazione desertica sottolinea ancor di più il significato della storia stessa. La spinosità del cactus e la sua apparente aridità. Nel complesso il colpo d’occhio quando si sfoglia l’albo è sempre piacevole e coinvolgente. I personaggi comprimari sono illustrati in maniera simpatica e ben caratterizzata in modo da renderli ancor più divertenti. Il testo dell’albo è piuttosto asciutto ed essenziale, lasciando la maggior parte dello spazio alle immagini. Il tutto risulta essere quindi bilanciato e rende la storia fruibile e facilmente leggibile.

Nessuno abbraccia un cactus è sicuramente un ottimo albo illustrato prodotto da Terre di Mezzo. Dal punto di vista della traduzione Sara Ragusa ha realizzato una trasposizione fedele e pulita che rende perfettamente il passaggio narrativo dalla scontrosità alla dolcezza del protagonista. Il formato quadrato del libro si presta benissimo alla visione delle illustrazioni dell’albo e alla fruibilità anche per i più piccoli. I colori caldi del deserto contrapposti a quelli freddi del cielo hanno una resa cromatica e visiva davvero buona.

Conclusione – Nessuno abbraccia un cactus

Nessuno abbraccia un cactus è un albo dal cuore tenero. Come lo è in fondo il protagonista della storia narrata. Spinoso in superficie ma con il bisogno di condividere e dare affetto come tutti noi. La narrazione procede con tenera ironia e racconta come sotto le spine spesso si può nascondere il desiderio di essere compresi e accolti! La struttura stessa dell’albo è congnata in modo tale che, anche se il protagonista sulle prime è scontroso, si può facilmente simpatizzare con lui. Molto spesso infatti capita, sia ai bambini che agli adulti, di respingere anche chi ci vuole bene. Senza dubbio questo è un albo adatto ad ogni età e consigliato ai teneri di cuore. Perché riesce a trasmettere in maniera divertente e leggera un messaggio molto importante riguardo la manifestazione di affettività.