One Piece: l’episodio 1066 omaggia Dragon Ball con gli stessi eyecatch

One Piece è attivo su molti fronti che stanno entusiasmando tutti gli appassionati della serie senza sosta. Basti pensare che il manga, attualmente in pausa, si trova nel suo arco narrativo finale e il 31 agosto debutterà il primo live-action di sempre della serie su Netflix. Anche l’adattamento anime di Toei Animation sta riscuotendo un fortissimo consenso dai suoi fan da quando ha iniziato la fase principale della saga di Wano.

Lo studio di animazione giapponese infatti, episodio dopo episodio, sta riuscendo a conquistare tutti i fan della serie, mentre li conduce verso la fase culminante tanto attesa. Questa settimana è uscito un nuovissimo episodio che si è concentrato sullo scontro tra Big Mom contro Kidd e Law. E con il presente articolo vogliamo soffermarci su un dettaglio in particolare di questo nuovo episodio. Gli eyecatch dell’episodio 1066, intitolato “Lo spettacolo entra nel vivo! Tecniche devastanti, fra onde d’urto e magnetismo”, sono infatti un tributo a quelli di Dragon Ball Z.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider DbsHype. Clicca su questo link, per poter vedere gli eyecatch del nuovo episodio di One Piece e di Dragon Ball!

Come si può vedere dal video condiviso, One Piece ha pienamente omaggiato Dragon Ball senza nasconderlo minimamente. Nel primo eyecatch, proprio come Gohan corre verso Goku che lo solleva tenendolo in braccio, lo stesso fa Hiyori con sua padre Kozuki, mantenendo la stessa posa. In quello successivo sia Goku che Oden sono seduti di spalle e ad un certo punto i loro rispettivi figli sbucano dal braccio dei loro papà.

Nel terzo e ultimo eyecatch è possibile vedere Oolong lanciare le sfere del Drago sull’ombrello di Goku che fa girare, e lo stesso succede tra Kozuki Toki e Hiyori.

Probabilmente chi ha già visto l’episodio 1066 di One Piece non ha notato questo dettaglio. Dopotutto, è sensato questo omaggio se pensiamo al fatto che entrambe le serie shonen condividono lo stesso studio di animazione. Per quanto riguarda il manga, Eiichiro Oda ha iniziato a lavorare all’arco finale di One Piece mesi fa, quindi bisognerà aspettare ancora un po’ prima della fine delle avventure di Rufy.

Fonte – Comicbook