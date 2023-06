Dragon Ball rivela in anteprima il nuovo Super Saiyan Blue!

Come abbiamo recentemente riportato, Dragon Ball lancerà un nuovo guerriero che raggiungerà il livello del Super Saiyan Blue. E con il presente articolo vogliamo rivelare in anteprima il primo sguardo di questa trasformazione che sarà sbloccata da Shallot!

Dragon Ball è una delle serie shonen che non necessita di introduzioni. Attualmente sta per celebrare il suo 40° anniversario dal suo debutto ufficiale su Weekly Shonen Jump di Shueisha. Akira Toriyama è riuscito a conquistare tantissimi fan di differenti generazioni, i quali hanno potuto vedere il franchise espandersi in diversi modi. Al momento Toriyama è impegnato con il manga della serie Super. E mentre i fan aspettano il ritorno dell’anime di Dragon Ball Super, possono dedicarsi ad altri progetti del franchise in lavorazione.

Si tratta di Dragon Ball Legends, che con un grande cliffhanger ha anticipato che il Saiyan di nome Shallot, presto raggiungerà lo stadio del Super Saiyan Blue. Dopo sei anni dal suo debutto, Shallot mostrerà il suo vero potenziale e il primo sguardo ad esso relativo arriva con un nuovo e breve trailer di Dragon Ball Legends.

Questo infatti, permette ai fan di dare un’occhiata in anteprima al Super Saiyan Blue di Shallot, rivelando anche la data del suo debutto. Tutti i fan potranno assistere a questo evento il 28 giugno. In questo modo si completerà la parte 14 del quinto capitolo della storia principale. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider DbsHype. Cliccando su questo link, è possibile guardare l’anteprima.

Shallot ha debuttato con Dragon Ball Legends, presentandosi come un nuovissimo combattente Saiyan. Progettato dallo stesso Akira Toriyama, si tratta di un antico guerriero del pianeta Sadala del Settimo Universo, reclutato nel torneo del tempo. Incrociando percorsi con tanti tipi di guerrieri provenienti da varie linee temporali dell’universo di Dragon Ball, Shallot ha trascorso gli ultimi anni diventando costantemente più forte. In questo modo ha raggiunto tutti gli stadi iniziali del Super Saiyan e adesso è il turno del Super Saiyan Blue.

Non si sa ancora se Shallot un giorno diventerà canonico, non restando vincolato esclusivamente a Legends. Ma di certo tutti i fan sperano ancora di vederlo in azione anche in seguito.

Fonte – Comicbook