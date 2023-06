NieR Automata rilascerà gli ultimi quattro episodi dell’anime nello stesso momento: svelate le date

Uno degli adattamenti animati più attesi del periodo invernale del 2023 era quello di NieR Automata. Si tratta di un videogioco action RPG sviluppato da PlatinumGames e pubblicato da Square Enix per PlayStation 4 e Microsoft Windows nel 2017. L’anime è stato annunciato da Square Enix, durante la livestream per festeggiare i cinque anni dal rilascio del gioco. Prodotto da Square Enix in collaborazione con Aniplex, le animazioni sono realizzate dallo studio di animazione giapponese A1-Pictures.

Il titolo dell’anime si discosta dal nome del videogioco, in quanto si intitola “Nier: Automata Ver1.1a” e coerentemente a questa decisione, l’anime non adatta le vicende e gli eventi presenti nel videogioco di Square Enix. Con il presente articolo vogliamo riportare un’aggiornamento molto importante riguardante la situazione momentanea della trasmissione degli episodi della prima stagione. Nier: Automata Ver1.1a ha debuttato a gennaio di quest’anno e ha dovuto affrontare una serie di slittamenti causati dell’impatto del COVID-19 sul programma di produzione.

Tuttavia pare che la situazione sia finalmente migliorata, dato che possiamo riportare le date del ritorno degli episodi restanti dell’adattamento anime di A1-Pictures. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider MangaMoguraRE, che riporta che l’anime di NieR:Automata Ver 1.1a riprenderà il 23 luglio di quest’anno.

La vera notizia importante da sapere è che gli episodi 9, 10 e 11 saranno tutti trasmessi in una volta. Dunque si può intendere che ci sarà un episodio speciale.

Le vicende dell’anime di Nier: Automata Ver1.1a sono ambientate in un mondo dove degli invasori provenienti da un altro mondo sferrano un attacco improvviso indirizzato al pianeta Terra. Si tratta di biomacchine pericolose che attaccano l’umanità. Questa, per scampare a questa terribile minaccia, è obbligata ad abbandonare la Terra e a rifugiarsi sulla luna. Per cercare di riconquistare il loro pianeta, gli umani organizzano una resistenza formata da androidi-soldato. Ma riescono solo a rallentare l’avanzata delle macchine. Nella speranza che annienti il nemico, si ricorre ad una nuova unità di fanteria androide, la squadra YoRHa. Su questa terra arida ed abbandonata, la brutale guerra tra le macchine e gli androidi non fa che infuriare.