Oshi No Ko: ufficiale la data di debutto della seconda stagione

Il fervore attorno a Oshi no Ko continua a crescere, e i fan non dovranno aspettare molto per il ritorno della serie. La seconda stagione è in arrivo tra pochi mesi e il team di produzione ha preparato un’anteprima speciale che porterà l’emozione del dramma direttamente sul grande schermo dei cinema giapponesi.

Recentemente, la pagina ufficiale di Oshi no Ko su X (Twitter) ha dato un aggiornamento imperdibile agli appassionati. Si è rivelato che un evento speciale dedicato all’anime si terrà il 30 giugno in Giappone. Durante questo evento, saranno svelate nuove informazioni sulla seconda stagione e sarà proiettato il primo episodio, offrendo ai fan un’anticipazione esclusiva.

L’entusiasmo dei fan per il ritorno di Oshi no Ko è palpabile. L’anime ha fatto un ingresso trionfale nell’aprile 2023 con una premiere mozzafiato che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico. Da allora, la serie è diventata un fenomeno, acclamata per la sua animazione di alta qualità e la colonna sonora coinvolgente. Con l’arrivo della seconda stagione, l’attesa è alle stelle e ogni dettaglio è scrutato con fervore.

L’anime mette al centro Gorou, un ginecologo con una vita tranquilla, lontano dal glamour dell’industria dell’intrattenimento. Tuttavia, tutto cambia quando incontra casualmente una Idol: l’astro nascente Ai Hoshino. I loro destini si intrecciano in modo inaspettato, portandoli a sfidare ogni logica. Per Gorou, è giunto il momento di affrontare le sfide e portare alla luce un nuovo destino.

Cosa ne pensate di questo entusiasmante aggiornamento su Oshi no Ko? Gli appassionati non vedono l’ora di immergersi ancora una volta nel mondo dell’idol drama.

Fonte Comic Book