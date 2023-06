Super Mario Bros. Wonder, Nintendo annuncia il remake durante il direct del 21 giugno, insieme a tanti altri titoli interessanti che si uniscono al bellissimo pattern dedicato al mondo dell’idraulico italiano più famoso al mondo.

Per la precisione sono stati annunciati 5 titoli e il primo è stato proprio Super Mario Bros. Wonder, un nuovo platform 2D che sarà lanciato su Switch il 20 ottobre. Nintendo sta sviluppando un remake del gioco per SNES Super Mario RPG del 1996, che sarà lanciato per Switch il 17 novembre.

Come se non bastasse, uno degli annunci più interessanti riguarda un videogioco incentrato sulla Principessa Peach, che verrà lanciato per Switch nel 2024. Al momento non sappiamo nulla al riguardo, così come leggiamo su ANN, ma allo stesso tempo la proposta risulta essere davvero intrigante e molto interessante.

Insieme a questi Nintendo sta sviluppando un nuovo gioco della serie di party game WarioWare, intitolato WarioWare: Move It! Il gioco sarà lanciato su Switch il 3 novembre.

Ovviamente la console ibrida ospiterà ancora per qualche tempo i titoli di una delle aziende più note per la produzione di videogiochi, viste le vendite sempre sulla cresta dell’onda come se fosse ancora il primo week end di lancio.

Infine, Nintendo sta sviluppando un remake del gioco Luigi’s Mansion: Dark Moon per Nintendo 3DS, che sarà lanciato su Switch nel 2024. Anche il nostro amato Luigi riceverà ancora una volta un titolo a lui dedicato, dopo la presenza all’interno del film di casa Nintendo.

Da come possiamo immaginare la fortunata pellicola dedicata a Super Mario ha acceso nell’azienda la possibilità e la voglia di creare ed espandere ancora una volta il mondo di gioco, inserendo nella lista anche un videogioco dedicato alla Principessa Peach, già rielaborata all’interno del film. Cosa ne pensate di queste novità? Diteci la vostra in merito.

