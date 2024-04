Blue Lock The Movie – Episode Nagi rivela il nuovo trailer

L’attesa per Blue Lock The Movie: Episode Nagi è alle stelle, con molti che prevedono che questo possa diventare uno dei film anime più grandi dell’anno. Dopo il successo di Haikyu: Decisive Battle At The Garbage Dump, l’asticella è stata alzata per questo film calcistico, e Eight Bit sembra determinata a conquistare il botteghino sia in Giappone che nel mondo, pubblicando un nuovo trailer.

Sebbene Blue Lock possa non essere così diffuso in Occidente quanto franchise come Dragon Ball o One Piece, in Giappone ha raggiunto livelli straordinari di popolarità. Nel 2023, è stato addirittura il manga più venduto, superando persino alcuni titoli molto acclamati.

Il nuovo trailer di Episode Nagi offre uno sguardo entusiasmante su quello che ci aspetta nel primo film di Blue Lock. Ecco una breve descrizione ufficiale del film: “Questo è un fastidio”, era la frase preferita di Nagi Seishiro, uno studente del secondo anno di liceo, prima che la sua vita prendesse una svolta inaspettata.

Scoperto da Mikage Reo, un compagno di classe con grandi ambizioni calcistiche, Nagi viene introdotto al mondo del calcio e al suo talento straordinario. Invitato al misterioso progetto BLUE LOCK, Nagi si trova catapultato in un ambiente competitivo, dove dovrà dimostrare il suo valore. Sarà in grado di realizzare il suo sogno di diventare il migliore?

Per coloro che desiderano immergersi nel mondo di Blue Lock, la prima stagione è disponibile in streaming su Crunchyroll, e mette al centro il Giappone e la sua brama di gloria verso Coppa del Mondo. Per conquistare il titolo la Federazione calcistica giapponese lancia un rigido programma di allenamento per trovare il prossimo grande attaccante. Trecento giocatori lottano per la posizione, ma solo uno potrà emergere vittorioso. Chi sarà il prossimo eroe del calcio giapponese?

Qual è il tuo anime sportivo preferito? Con Blue Lock The Movie: Episode Nagi in arrivo, il mondo del calcio anime è pronto a vibrare di emozioni.

Fonte Comic Book