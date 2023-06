One Piece – Netflix: Oda non farebbe mai nulla di sbagliato per lo show

Sicuramente il TUDUM di Netflix ha mostrato tantissime novità al riguardo delle prossime produzioni Netflix e tra questi ha messo in risalto il prossimo live action dedicato a One Piece, successivamente ai flop di Cowboy Bebop e Death Note.

Da come potevamo aspettarci il primo teaser trailer ha diviso i fan, dove questi ultimi hanno donato le opinioni più disparate, nonostante la serie ufficiale non sia ancora stata pubblicata. Nonostante i vari difetti presenti in questo primo assaggio, il cast sembra essere la scelta più adatta al prodotto, insieme alla supervisione di Oda sul progetto.

L’attore che interpreta Monkey D. Luffy, Inaki Godoy, ha parlato del ruolo del creatore del franchise, Eiichiro Oda all’interno del live action, evidenziando di come quest’ultimo sia stato impattante, nonostante la maggior parte del pubblico non lo ha notate all’interno del trailer fresco di pubblicazione, come leggiamo su CB.

L’autore originale del manga è il produttore esecutivo della serie, anche se come accennato gran parte del pubblico ha dichiarato apertamente di “non averlo visto” in questa prima clip, visti alcuni errori di gestione visionati nei pochi secondi di trailer. Detto questo la sua importanza è stata massiccia nella produzione, così come leggiamo in calce.

In una nuova intervista nel podcast Sopitas, Inaki Godoy ha approfondito l’influenza di Eiichiro Oda sulla prossima serie live-action: “Il fatto che Eiichiro Oda fosse coinvolto mi ha dato la fiducia necessaria per andare avanti e proseguire, perché sapevo che non ci avrebbe permesso di fare qualcosa che non fosse giusto”.

One Piece – Netflix: Oda non farebbe mai nulla di sbagliato per lo show

All’interno del video notiamo la presenza di attori come Iñaki Godoy nei panni di Monkey D. Luffy, Mackenyu nei panni di Roronoa Zoro, Jacob Romero Gibson nei panni di Usopp e Taz Skylar nei panni di Sanji.

Il cast esteso di One Piece comprende anche Morgan Davies nel ruolo di Koby, Ilia Isorelýs Paulino nel ruolo di Alvida, McKinley Blecher nel ruolo di Arlong, Jeff Ward nel ruolo di Buggy, Vincent Regan nel ruolo di Garp, Aidan Scott nel ruolo di Helmeppo, Peter Gadiot nel ruolo di Shanks, Jean Henry nel ruolo di Fullbody.

Len-Barry Simons nel ruolo di Chew, Alexander Maniatis nel ruolo di Klahadore, Steven Ward nel ruolo di Mihawk, Craig Fairbrass nel ruolo di Chef Zeff, Langley Kirkwood nel ruolo del Capitano Morgan, Celeste Loots nel ruolo di Kaya.

Chioma Umeala nel ruolo di Nojiko, Sven Ruygrok nel ruolo di Cabaji, Milton Schorr nel ruolo di Don Krieg, Maximilian Lee Piazza nel ruolo del giovane Zoro, Audrey Cymone nel ruolo di Kuina, Albert Pretorius nel ruolo di Buchi e Nicole Fortuin nel ruolo di Ririka.

Fonte Comic Book