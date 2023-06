Black Clover: Sword of the Wizard King sta dominando su Netflix!

Black Clover è tornato a stupire tutti gli appassionati con il debutto del primo film della serie intitolato Black Clover: Sword of the Wizard King. L’accoglienza da parte dei fan non è mai stata così favorevole ed entusiasmante. Mentre il manga prosegue verso il suo atto finale, tutti gli occhi sono tutt’ora puntati su Asta e Yuno che sono tornati sullo schermo. Infatti il 16 giugno è uscito su Netflix Black Clover: Sword of the Wizard King. E con il presente articolo vogliamo riportare che al momento il film animato sta dominando Netflix.

Su Twitter, il cast e la troupe che ha lavorato al film di Black Clover hanno festeggiato dato che al momento Asta si trova in cima alla top ten dei migliori film di Netflix. Infatti Sword of the Wizard King è il film più visto su Netflix in Giappone e il trend si sta verificando anche al di là del Giappone.

Secondo le classifiche di Flix Patrol, Black Clover: Sword of the Wizard King è il secondo film più visto negli Stati Uniti. Mentre in Canada è il terzo film più visto su Netflix Canada. Per quanto riguarda le altre zone del mondo, segnaliamo che Black Clover: Sword of the Wizard King è il secondo film più visto in Tailandia, Germania, Francia e altrove.

Il debutto del film animato ha suscitato nostalgia tra i fan più accaniti, in quanto sono tornati a guardare Asta su schermo. Infatti la serie anime si è conclusa nel 2021 e lo studio di animazione Pierrot non ha deluso affatto le aspettative dei fan. Sotto la guida del regista Ayataka Tanemura, il film anime della serie scritta e disegnata da Yuki Tabata, ha ottenuto recensioni stellari in tutto il mondo. Il mangaka lavora al manga dal 2015anno in cui Black Clover ha debuttato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha.

Le vicende ruotano attorno ad Asta e Yuno, i due protagonisti principali. Abbandonati da neonati nello stesso giorno, sono cresciuti insieme e sono inseparabili da allora. Fin da bambini si son promessi che avrebbero lottato con tutte le loro forze per poter diventare il prossimo Wizard King. Tuttavia tra loro c’è una grossa differenza. Yuno è molto abile in campo magico, con un potere e controllo incredibili mentre Asta non riesce propriamente a usare la magia.

Fonte – Comicbook