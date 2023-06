Non sappiamo ancora cosa nello specifico, ma l’evento Netflix di questo fine settimana “TUDUM” dovrebbe rivelare insieme a tante altre cose dei dettagli succulenti per il live action di One Piece, forse con la possibilità che arrivi anche un trailer a mostrare una piccola parte del lavoro fatto dalla produzione in questi anni.

Intanto che il pubblico specula sull’evento la produzione ha già condiviso l’outfit ufficiale di Luffy all’interno del live action, un pochino diverso da quello originale visto nel manga e nell’anime. Oltre questo abbiamo veramente poco al riguardo, se non qualche immagine raffigurante la ciurma di spalle e la Going Marry in versione CGI.

Mentre il Capitano di Cappello di Paglia sarà interpretato dal giovane attore Inaki Godoy, il resto della ciurma di Going Merry è stato confermato con Mackenyu nel ruolo di Roronoa Zoro, Emily Rudd in quello di Nami, Jacob Romero Gibson in quello di Usopp e Taz Skylar in quello di Sanji.

TUDUM come sempre non ha lasciato spazio ai dettagli che saranno condivisi, come leggiamo su Comic Book, ma stando alla pagina Twitter @OnePieceNxBr la produzione ha già condiviso gli abbigliamenti dei personaggi ufficiali della serie Netflix, dando così un piccolo assaggio in vista dell’evento in questione.

One Piece – Netflix: mostrato l’outfit ufficiale di Luffy nel live action

Da come vedete in calce possiamo ammirare il classico Cappello di Paglia, uno dei simboli più forti di tutta la serie. Il pantalone sembra più lungo rispetto a quello originale, mentre per la questione dei sandali non uguali a quelli di Luffy se ne era già parlato, quindi non dilunghiamo troppo il discorso.

One Piece Netflix sarà composto da otto episodi, e dovrebbe riassumere in queste puntate tutti gli avvenimenti fino al combattimento contro Arlong, per poi sancire la nascita della ciurma leggendaria con i primi cinque membri. Cosa pensate di questo futuro adattamento?

