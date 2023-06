Attack on Titan è un’opera davvero importante che con il trascorrere dei capitoli è diventata una storia a se stante, anche se da come potete immaginare inizialmente quest’ultima si è ispirata alle storie più grandi di sempre, così come può essere anche Watchmen, oltre che le varie storie nipponiche.

L’opera di Moore ha senza dubbio influito sulle storie future, così come la creazione e la nascita di alcuni personaggi come il già citato Levi Acherman, uno dei più importanti di sempre all’interno del franchise, nonché uno dei più amati da lettori e pubblico inerente alla trasposizione animata.

Cresciuto in una situazione altamente difficile il personaggio ha fin da subito dimostrato la sua grinta, la sua forza e il suo cuore, entrando così a far parte della selezione d’elite dei Survey Corps, intenta all’eliminazione dei Titani, la minaccia più grande per l’umanità.

Nonostante la sua apatia e la sua apparente crudeltà Levi diventa il mentore dei protagonisti Mikasa, Eren e tutti gli altri forgiando allo stesso tempo la squadra che poi darà filo da torcere alla minaccia dei Giganti, al momento il fardello più grande a cui tener testa all’inizio della storia di Isayama.

Attack on Titan: Levi e l’ispirazione a un noto personaggio di Watchman

Hajime Isayama ha recentemente confermato che Levi è stato ispirato da Rorschach del leggendario fumetto Watchmen di Alan Moore del 1986. Isayama ha rivelato questo fatto in un’intervista del 2014 alla rivista di cultura pop maschile Brutus. Ecco di seguito cosa ha dichiarato:

“Levi è un personaggio delineato e venuto fuori mentre scarabocchiavo, e non sapevo benissimo a cosa stessi andando incontro. Poi mi sono imbattuto nell’iconico personaggio di Watchmen e ho deciso di unire la sua figura al mio sketch, creando così il personaggio che ormai tutti conoscete”.

Una volta scoperto il dettaglio è anche normale notare le varie similitudini tra i due personaggi, dove tramite l’abbigliamento e i colori ci troviamo di fronte a una vera e propria ispirazione visiva oltre che caratteriale, visti alcuni tratti simili al personaggio creato da Alan Moore negli anni ottanta.

Come se non bastasse anche il background è simile: Levi e Walter Kovacs (il nome di Rorschach prima di assumere il ruolo di supereroe) hanno avuto un’infanzia travagliata, essendo nati in povertà e privi di una figura paterna; questo li ha segnati e allo stesso tempo sono stati formati da questi dettagli.

Col passare del tempo la loro solitudine e la loro povertà hanno acceso in loro una fiamma incontrollabile che ha forgiato la loro persona, formandola con una grande forza d’animo e una grande focalizzazione per i loro obiettivi.

Le similitudini tra Levi e Rorschach

Entrambi hanno anche dimostrato il loro valore e la loro lealtà verso la giustizia e i loro compagni, aiutando questi ultimi sempre e comunque nelle difficoltà, anche se la situazione poteva costargli la vita.

Abbiamo visto molte volte Levi lanciarsi all’attacco contro un Titano da solo per difendere la sua squadra, per poi sprofondare in una profonda depressione in caso di fallimento.

Inoltre i due riescono a compiere anche delle azioni violente senza rimorsi, vista anche la loro crescita violenta e travagliata senza un forte affetto da parte di genitori o amici.

Oltre questo si sono anche altre piccole cose visionabili solamente leggendo o guardando le due storie, al momento tra le più importanti di sempre nel panorama fumettistico.

Quindi da come avete potuto leggere i due sono molto simili tra di loro anche se leggendo tale intervista sembrava strano assorbire l’ispirazione di Hisayama per il personaggio creato da Moore, lontanamente molto diversi per certi aspetti e simili per altri.

Levi è un personaggio senza dubbio complesso, forte, ma anche sensibile e debole allo stesso tempo, anche se a primo impatto non sembra, vista la sua scorza dura creata per difendersi contro le difficoltà e gli attacchi violenti del mondo e delle persone.

Fonte CBR