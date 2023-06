One Piece: Oda dimostra la sua genialità nell’ultimo capitolo

One Piece nel suo arco narrativo finale sta sorprendendo tantissimo i lettori con rivelazioni clamorose relative a misteri mai rivelati. Ma bisogna anche dire che tutti gli appassionati di One Piece hanno ormai capito che Eiichiro Oda è un genio. Il mangaka è uno dei pochi che riesce a rimanere tra le posizioni alte in classifica dopo oltre 20 anni di serializzazione su Weekly Shonen Jump. Nel corso degli anni infatti ha disegnato tantissimi colpi di scena memorabili.

Dalle morti inaspettate alle identità segrete, One Piece ha mostrato di tutto. E bisogna anche menzionare una serie di strabilianti ritorni al passato. Ma con il presente articolo vogliamo riportare che Oda ha entusiasmato ancora una volta i fan con l’introduzione dei nomi dei Cinque Astri di Saggezza. Non è questo il motivo per cui stiamo definendo Oda un genio, ma il fatto che abbia presentato la loro identità esattamente 21 anni dopo la loro prima apparizione sullo stesso numero di Weekly Shonen Jump.

L’aggiornamento arriva in seguito alla pubblicazione dal capitolo 1086 di One Piece. Finalmente i fan hanno scoperto il loro ruolo nel mondo e quali sono i legami con Im.

Oda ha introdotto i Cinque Astri nel 2002 con il capitolo 233, pubblicato sul numero 28 di Weekly Shonen Jump. E adesso Oda ha rivelato l’identità di questi personaggi sempre nel numero 28 numero di Weekly Shonen Jump, quest’anno. Il capitolo 1086 rivela i loro nomi quindi, dopo 21 anni, mantenendo la stessa posa.

Se questa sia un dettaglio voluto o fortuito, non cambierebbe il fatto che stiamo parlando di uno dei mangaka più incredibili di sempre. E il capitolo 1086 ha anche rivelato un nuovo personaggio mai mostrato prima che potrebbe essere collegato a Shanks e al suo misterioso lignaggio. Soprattutto questo personaggio potrebbe essere uno dei migliori uomini di Im.

Al momento tutti gli appassionati dovranno attendere qualche settimana prima di poter scoprire ulteriori novità sull’ultimo arco. Infatti il manga è in pausa per un mese per necessità del mangaka. Oda infatti si sottoporrà a un’intervento delicato per poter risolvere il problema dell’astigmatismo.

