One Piece 1085 la diffusione dei Poneglyphs è stata pericolosa?

One Piece nel corso della sua saga finale ovviamente sta rivelando tantissime informazioni al riguardo della mitologia della Grand Line, specie con gli ultimi capitoli dove è apparso anche il grande Im.

Quest’ultimo insieme ai Cinque Anziani hanno inquadrato l’errore più grande della storia di One Piece, dove al centro presenziano i Poneglyphs, la chiave per scoprire finalmente il “tesoro” più ambito da tutti.

Dopo anni di repressione e misteri persistenti il pubblico ha avuto l’occasione di scavare all’interno dei dettagli fin ora nascosti all’interno della storia, tramite Im, il Re Cobra e i Cinque Anziani.

Come accennavamo Im e questi ultimi considerano la diffusione dei Poneglyphs uno dei più grandi errori del Secolo Vuoto, visto che questi ultimi hanno dato a una gran fetta di pirati la possibilità di scoprire succosi dettagli conosciuti solo da alcuni membri del Governo Mondiale.

Quando Lily Nefertari ha lasciato il trono ha contribuito alla diffusione dei Poneglyphs e per questo Im e gli Anziani durante una discussione con il Re Cobra parlano di questo avvenimento come uno dei più grandi errori di sempre all’interno del Secolo Vuoto, visto che la curiosità di scoprire cosa sia successo 800 anni prima è partita proprio dalla decisione di Lily nell’abdicare il trono.

One Piece 1085 e il grande errore del passato

Sostanzialmente se Lily non avesse deciso di partire i Poneglyphs non si sarebbero diffusi in tutto il mondo (ispirando così i pirati a cercarli), così come leggiamo su CB.

Im allo stesso tempo si chiede se si sia trattato di un “errore” o se sia stato pianificato, e si ricollega al fatto che anche Lily aveva una “D.” nel suo nome, che è stata trasmessa anche alla principessa Vivi nell’epoca attuale, come ampiamente discusso anche nei nostri articoli.

A quanto pare Vivi potrebbe essere una chiave importante per scoprire uno dei più grandi segreti di One Piece. Cosa ne pensate?

