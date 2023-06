Neon Genesis Evangelion: le informazioni personali di Hideaki Anno diffuse in una stazione di servizio

Hideaki Anno è tra i registri più famosi e amati dai fan e non a caso si tratta dell’autore di Neon Genesis Evangelion.

Ma essere un personaggio pubblico è difficile per diversi motivi. Senza parlare del fatto che gestire il lavoro con la famiglia, non facilita le cose. Soprattutto perché quando si è riconosciuti in pubblico diventa impossibile godere del proprio tempo in pubblico. Questo accade per attori famosi, ma per i registi di anime la situazione è generalmente più clemente.

Tuttavia la situazione cambia se parliamo di star troppo famose. È quello che è accaduto all’autore di Neon Genesis Evangelion, le cui informazioni personali sono state diffuse in una stazione di servizio.

L’intera faccenda è accaduta in Giappone, dove Anno aveva bisogno di fare rifornimento di benzina. In questa situazione il regista giapponese ha incontrato un dipendente che lavorava al registro e che credeva di sapere chi fosse Anno. Quando quest’ultimo ha avuto conferma dell’identità del regista con la sua firma sulla ricevuta di vendita, ha scattato una foto alla carta senza pensarci.

Su Twitter, l’impiegato della stazione di servizio ha pubblicato la foto della ricevuta di Anno. Quindi su internet ha cominciato a circolare il metodo di pagamento di Anno per la benzina, le ultime quattro cifre della sua carta, il codice di approvazione del pagamento della carta e persino il suo numero di punti utilizzati in tutti i tipi di attività commerciali giapponesi.

Chiaramente questa foto si è diffusa rapidamente sui social, e in molti hanno consigliato all’impiegato di cancellarla subito. Ed è quello che ha fatto il giorno successivo, insieme al suo account. La procedura si è verificata poco dopo che la catena di distributori di benzina per cui lavorava l’impiegato si è scusata pubblicamente per l’accaduto. Ha poi promesso a tutti i clienti di prendere molto sul serio la privacy, assicurando che questo tipo di incidente non si ripeterà più.

Purtroppo, questa non è la prima volta che una celebrità legata agli anime viene vittima del cosiddetto doxing, e sicuramente non sarà l’ultima. In Giappone vigono rigide linee guida sulla privacy, quindi è sorprendente scoprire qualcosa del genere. Fortunatamente, gran parte delle informazioni private di Hideaki Anno sono rimaste al sicuro.

Fonte – Comicbook