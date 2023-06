Tra le uscite targate Panini Comics dell’8 giugno 2023 troviamo l’attesissimo volume Teenage Mutant Ninja Turtles: L’Ultimo Ronin, che raccoglie una delle più attese saghe delle Tartarughe Ninja in cui si riunisce il team creativo dei due creatori delle TNMT, Kevin Eastman e Peter Laird e di cui avevamo giù parlato, senza lesinare spoiler, in passato, e da cui sarà presto tratto un videogioco. Inoltre altre due nuove uscite riguardanti Conan Il Barbaro e un nuovo romanzo di Star Wars: L’Alta Repubblica.

Le uscite Panini Comics dell'8 maggio 2023

Le uscite Panini Comics dell’8 giugno 2023

Conan il Barbaro 2

Contiene: Conan the Barbarian (1970) #5/7, #12 (II)

Secondo appuntamento per la riproposta di Conan the Barbarian, l’originale collana del 1970 dedicata al più celebre eroe sword & sorcery di tutti i tempi.

In questo numero, quattro nuovi classici di R.E. Howard adattati a fumetti: La figlia di Zukala, Ali diaboliche su Shadizar, Il dio nell’urna e I guardiani della cripta.

Inoltre, un racconto breve di Roy Thomas e Gil Kane senza Conan ambientato nell’Era Hyboriana.

Bonus: una sezione di tavole originali in bianco e nero firmate Barry Windsor-Smith

Teenage Mutant Ninja Turtles: L’Ultimo Ronin

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin (2020) #1/5

L’attesa è finita per una delle saghe delle Tartarughe Ninja più richieste!

Chi è l’ultimo ronin?

In una futura New York devastata dalle battaglie, l’unica Tartaruga rimasta si imbarca in una missione all’apparenza impossibile: quella di cercare giustizia per la famiglia che ha perduto.

Un’avventura drammatica, epica e indimenticabile che vede tornare a unire le forze i due creatori delle TMNT: Kevin Eastman e Peter Laird!

La Spada Selvaggia di Conan Omnibus 31

1991 – Parte I

Contiene: Savage Sword of Conan (1974) #181/186

Conan non teme alcun dio, perché ha Crom dalla sua parte!

Così, quando il Cimmero verrà creduto essere una divinità leggendaria, apprenderà che la vita di una divinità non è adatta a un guerriero come lui.

Molto peggio quando dovrà vedersela con uno dio ragno che decapita tutte le sue prede.

E i pericoli non sono finiti per il Barbaro, perché dovrà affrontare anche un’orda di formiche divoratrici, la maledizione di un anello maledetto e un mago dei tempi antichi tornato in vita.

Star Wars Romanzi: L’Alta Repubblica – Convergenza

Contiene: Star Wars: The High Republic – Convergence

Sui pianeti in orbita ravvicinata di Eiram ed E’ronoh, l’odio reciproco ha alimentato l’escalation del conflitto e ora minaccia di consumare i sistemi circostanti.

L’ultima speranza di pace emerge quando gli eredi delle famiglie reali dei due pianeti progettano di sposarsi.

Tutto questo prima che un tentativo di omicidio della coppia spinga Eiram ed E’ronoh verso la guerra totale.

Una Jedi e il figlio della Cancelliera dovranno fare luce su un complotto che minaccia l’esistenza di due interi pianeti…