One Piece – Live Action Netflix: vediamo nel dettaglio la nuova immagine della Going Merry

Ormai ci siamo: One Piece diventerà un live action di Netflix e a breve dovrebbero anche uscire i primi trailer dedicati, specie se andiamo ad analizzare la data di uscita fissata per quest’estate.

Anche se non abbiamo il giorno preciso il 2023 è l’anno di questo grandissimo azzardo, specie se andiamo a considerare i flop precedenti a proposito dei live action tratti da manga e anime.

Di recente, dopo le prime immagini diffuse con al centro i Mugiwara Netflix ha deciso di mostrare anche l’aspetto ufficiale della leggendaria Going Merry, la prima nave di Luffy e la sua ciurma (quindi già qui abbiamo conferma dell’importanza di questo grandissimo dettaglio ndr).

Proprio per questo, magari per alimentare la curiosità del pubblico amante dell’opera di Oda la produzione ha deciso di mostrare per prima la Merry, confermando un buon lavoro artistico, visto che sostanzialmente, almeno in questa prima immagine non abbiamo sbavature ne errori a proposito del design della nave.

Quest’ultima si mostra in primo piano e nonostante non catturi l’amore di tutto il pubblico a grandi linee probabilmente riesce comunque a fare il suo lavoro, visto anche l’impatto che ha all’interno della pagina promozionale visionabile in calce; tutto arriva da CB.

Di certo abbiamo un grandissimo lavoro di post-produzione e CGI ma allo stesso tempo sono queste se ci pensiamo, le armi a disposizione di Netflix per tirare fuori un buon prodotto, senza contare anche la supervisione dello stesso autore Eiichiro Oda. Possiamo dire che tutto sommato la Going Merry si presenta davvero bene al momento.

One Piece di Netflix vede nella produzione Matt Owens e Steven Maeda come showrunner principali, mentre Eiichiro Oda è fortemente coinvolto nel progetto finale.

Il cast principale dei Mugiwara comprende invece personaggi del calibro di Iñaki Godoy nel ruolo di Monkey D. Luffy, Mackenyu nel ruolo di Roronoa Zoro, Jacob Romero Gibson nel ruolo di Usopp e Taz Skylar nel ruolo di Sanji.

