Tra le uscite manga Star Comics del 31 maggio 2023 si segnalano i due volumi dedicati alle due band più famose della scena K-Pop, ovvero Blackpink e BTS, oltre che i primi volumi delle nuove serie I Want To Be the Wall e Witch Watch.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 31 maggio 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 31 maggio 2023

AYAKASHI TRIANGLE n. 4

DRAGON n.297

di Kentaro Yabuki

€ 5,90

Un bilanciato mix fra sentimento, sovrannaturale, comicità, azione, suspense e… inquadrature maliziose!

Matsuri e Suzu indagano su una casa vuota occupata da un ayakashi. Varcata la soglia d’ingresso, Shirogane, che li accompagnava, viene sbattuto fuori dall’abitazione e i due giovani si ritrovano imprigionati all’interno, finendo per perdersi nel piacevole scenario creato da un ayakashi in grado di mostrare visioni…

EDENS ZERO n. 18

YOUNG n.344

di Hiro Mashima

€ 5,50

UN INCREDIBILE VIAGGIO SPAZIALE ALLA SCOPERTA DI STELLE E PIANETI SCONOSCIUTI!

Weisz e gli altri si fanno strada nei corridoi sotterranei per raggiungere il sistema all-link e distruggerlo, ma di fronte a loro si parano gli agenti imperiali degli Oceans 6. Homura ha sconfitto Milani, che usava poteri legati agli specchi, ma Weisz sta ancora lottando con Nasseh, dotato di un potere ipnotico, mentre Rebecca deve vedersela con Lyra e le sue carte da gioco. Intanto Shiki, per salvare Witch dalle grinfie di Shura, cerca di riunirsi ai compagni. Allo scontro nello spazio, invece, si è aggiunto anche Justice… La battaglia di Nero 66 si fa sempre più caotica!

I AM BLACKPINK

CON SET DI STICKER E UNA ILLUSTRATION CARD

di Cho Youngsun , Seo Younghee

€ 17,90

L’OPERA A FUMETTI DEDICATA ALLA BAND FEMMINILE SUDCOREANA DAL SUCCESSO MONDIALE!

Le Blackpink dimostrano di essere un gruppo di livello planetario attraverso le loro performance di forte impatto, rifiutando di considerarsi solo e semplicemente adorabili come il colore rosa. Venite a scoprire la loro storia dal momento del debutto fino alle esibizioni sul palcoscenico mondiale, che le hanno portate a diventare uno dei gruppi musicali più celebri al mondo e la prima girl band del k-pop a entrare nella classifica di Billboard alle più alte posizioni!

I AM BTS

CON SET DI STICKER E UNA ILLUSTRATION CARD

di Choi Woobin , Kim Seunghyun

€ 17,90

L’OPERA A FUMETTI DEDICATA ALLA BAND SUDCOREANA PIÙ FAMOSA DI TUTTI I TEMPI!

La famosissima boy band composta da sette membri trasmette messaggi di speranza e di consolazione ai giovani attraverso la musica, diventando così una travolgente icona da record in tutto il mondo… Da quando erano solo degli apprendisti che sognavano il debutto fino alla piena maturità artistica. Questa è la storia del loro grande successo!

Arriva un ritratto a fumetti a trecentosessanta gradi dei BTS, un’opera imperdibile per tutti i fan, arricchita da interessanti approfondimenti sulla cultura idol, sul k-pop e molto altro! Il volume comprenderà anche un set di sticker e una bellissima illustration card!

I WANT TO BE THE WALL n. 1

QUEER n.61

di Honami Shirono

€ 7,50

UNA SERIE CHE APPROFONDISCE CON DOLCEZZA E SENSIBILITÀ LE TEMATICHE LGBTIQ+!

Yuriko è asessuale ma viene costretta dai genitori a partecipare a un incontro combinato a scopo matrimoniale. Il suo partner è Gakurota, un ragazzo gay innamorato di un suo amico d’infanzia senza essere corrisposto. La ragazza, appassionata di Boys’ Love, vorrebbe diventare un muro per poter vegliare sugli amori degli altri, mentre Gakurota, costretto a sposarsi per questioni familiari, è irrimediabilmente perso nel suo amore a senso unico. Le circostanze li porteranno, nonostante la convinzione iniziale di rimanere da soli per tutta la vita, a cominciare a vivere insieme come una coppia sposata…

SHAMAN KING FLOWERS n. 5

di Hiroyuki Takei

€ 6,50

Dopo che Hana Asakura ha evocato degli oni ed è morto sul greto di un fiume, Hao, la divinità in carica, lo costringe a combattere all’interno del Grande Spirito contro la versione coetanea del padre Yoh! Nel frattempo, in superficie succede un pasticcio alle Terme di Funbari, dove di fronte a Gakko Ibuki, Men Tao e agli altri fanno la loro comparsa Redseb, Seyrarm e una misteriosa ragazza chiamata “Black Maiden”…

UZAKI-CHAN WANTS TO HANG OUT! n. 8

UP n.223

di Take

€ 6,50

Sakurai si è finalmente reso conto di ciò che sente per Hana e chiede come al solito una mano all’amico Itsuhito e al signor Asai… Peccato che, ad offrirsi volontaria per aiutare il ragazzo a confessare i propri sentimenti davanti a una donna, sia quella maniaca di Ami! La simulazione ovviamente scadrà ben presto in una serie di equivoche scenette, fino al malaugurato arrivo di Hana… Riuscirà il povero Sakurai a far capire a Hana ciò che prova veramente?

WITCH WATCH n. 1

STARDUST n.116

di Kenta Shinohara

€ 5,90

LA NUOVA FRIZZANTE SERIE DELL’AUTORE DI ASTRA LOST IN SPACE!

Nico Wakatsuki è una strega neodiplomata: tutto ciò che le rimane da fare è tornare a casa e scegliere un famiglio da tenere con sé. Per questo ruolo, invece del classico corvo o gatto, la ragazza ha in mente il suo amico d’infanzia Morihito Otogi, detto Moi. Per quanto inusuale, la cosa è tecnicamente possibile, dato che Moi è un oni, una razza i cui antenati erano famigli di streghe! I due adolescenti si ritrovano a vivere sotto lo stesso tetto, e Nico non vede l’ora di sfruttare l’opportunità per avvicinarsi “romanticamente” al suo amico. Il serio Moi avrà il suo bel da fare per proteggere la sbadatissima strega dai pericoli e dai suoi stessi incantesimi!