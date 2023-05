I Am Bts e I Am BlackPink: Le band K-POP più famose arrivano a fumetti con Star Comics

Il fenomeno delle band K-POP continuano con I Am Bts e I Am BlackPink, una serie di volumi pubblicati da Star Comics che mettono in risalto la vita e le opere delle band più note del momento a proposito del K-POP appunto, un genere approdato insieme all’amore per le serie TV coreane, anche nel nostro Paese.

I manhwa in questione arriveranno in fumetterie e librerie fisiche e online a partire dal 31 maggio 2023. I AM BTS e I AM BLACKPINK, sono i volumi cartonati che seguono la storia dei due gruppi dalla nascita al successo che li ha resi dei miti della musica non solo coreana, ma mondiale.



Parliamo di volumi a colori perfetti anche per i giovani lettori e in generale per chi ama le due band, ma anche per coloro che si avvicinano ora alla loro musica e vogliono conoscere nel profondo la loro storia.



Sono infatti numerosi e interessanti le curiosità e gli approfondimenti all’interno dei volumi, come quello che racconta la storia dei gruppi di cantanti coreani, dagli anni ’90 passando per il periodo d’oro degli idol, fino ad arrivare agli anni 2010 e alla nascita del K-pop.

In allegato a ogni volume ci saranno un set di sticker e una illustration card, imperdibili per tutti i fan. Come sempre la casa editrice cerca di invogliare i lettori all’acquisto grazie a questo genere di gadget che di certo non sono mai sgradevoli, ma anzi.



I AM BTS

Choi Woobin, Kim Seunghyun

15X21, cartonato, col., pp. 192, € 17,90

Data di uscita: 31/05/2023 in fumetteria, libreria e store online



I AM BLACKPINK

Cho Youngsun, Seo Younghee

15X21, cartonato, col., pp. 200, € 17,90

Data di uscita: 31/05/2023 in fumetteria, libreria e store online

Cosa ne pensate voi di tale fenomeno?

Fonte Star Comics