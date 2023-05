One Piece: secondo una teoria si conoscerebbe già l’identità di Im

Il manga di One Piece prosegue, con il susseguirsi dei capitoli, a raccontare la storia della saga finale del manga. Dopo oltre 20 anni infatti Eiichiro Oda è pronto a portare a termine la serie e, dopo gli eventi di Wano, i lettori hanno avuto modo di scoprire alcuni aggiornamenti molto interessanti legati a diversi personaggi molto assenti ma di spessore. Ci riferiamo chiaramente a Shanks e Barbanera, ma il capitolo 1084 si è concentrato su Re Cobra e soprattutto su quello che si può considerare il personaggio più potente di tutti. Stiamo parlando di Im, un personaggio che ha agito nell’ombra e che potrebbe aver avuto il maggiore impatto nel manga rispetto a chiunque altro.

Ci teniamo a specificare che il presente articolo contiene degli spoiler. Quindi consigliamo a coloro non interessanti a scoprire anzitempo gli sviluppi del manga di non proseguire con la lettura.

Come abbiamo visto il capitolo 1084 di One Piece continua con il flashback legato a di Sabo durante gli eventi del Reverie. E gran parte di questo vede il Re di Alabasta, Cobra, dinanzi ai Cinque Astri di Saggezza. Quando il padre di Bibi ha rivelato il suo desiderio conoscere la vera storia della Regina Lily e di conoscere la vera storia del mondo, si fa vedere Im. Parliamo di un personaggio che agisce sempre nell’ombra e che vuole essere il vero sovrano del mondo. Fino a quando non si scoprirà la sua identità, Im è un nuovo personaggio da scoprire. Ma seconda una teoria si potrebbe già conoscere.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider newworldartur. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

https://twitter.com/newworldartur/status/1660384398699642882?s=20

Come si può vedere, l’utente Twitter è entrato in alcuni dettagli importanti legati alla vera identità del sovrano del mondo. Infatti sostiene che Im potrebbe essere proprio la scomparsa Lily.

C’è anche la possibilità che Im sia il fratello di Lily, menzionato da Cobra prima della grande rivelazione. Chiaramente si tratta solo di una teoria, quindi è interessante in quanto può suscitare un dibattito tra i fan.

Fonte – Comicbook