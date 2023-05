Le vicende dietro la prima stagione animata di Chainsaw Man non si assestano e già durante la trasmissione dei primi episodi il pubblico ha criticato fortemente la gestione di MAPPA, affermando che il noto studio di animazione aveva addolcito fortemente il volto e l’anima originale targata Fujimoto.

Nonostante il gore e la violenza efferata, la trasposizione animata ha ricevuto delle aspre critiche sulla realizzazione totale, dove il pubblico ha accusato la produzione di aver ridotto i momenti di tensione e inquietudine, per sostituirli da un volto generale più “allegro” trasformandolo in una sorta di “slice of life”.

La scelta registica è stata amata più in occidente che in oriente, vista la forte pressione negativa presente da questo lato. Nonostante il successo finanziario probabilmente MAPPA sta prendendo tutto con le pinze e sta ponderando se iniziare la produzione della seconda stagione in maniera effettiva.

Le critiche al riguardo portano a delle congetture a delle ipotesi forse anche concrete se ci pensiamo, vista la trovata risolutiva per quanto riguarda la proporzione lavoro/investimento. Come leggiamo dal post Twitter di @BoJJJJi il sequel anime di Chainsaw Man potrebbe essere un lungometraggio, così come vediamo dalla foto in calce.

Chainsaw Man: l’anime potrebbe proseguire con un film

La foto del leak mostra una motosega e una macchina da presa, mentre sulla destra è presente una nuvoletta con scritto “Indovina?” Come per confermare in maniera velata che a breve potrebbe essere annunciato un film dedicato appunto a Chainsaw Man, che andrebbe a proseguire le vicende interrotte con la prima stagione.

Ovviamente non è nulla di confermato ma potrebbe tranquillamente essere una notizia di un leaker presente nel settore, che andrebbe anticipare una notizia bomba per Chainsaw Man e tutti gli appassionati della storia creata nel manga di Fujimoto, al momento ancora in serializzazione. Cosa ne pensate della notizia?

Fonte Twitter