Chainsaw Man è stato un successo di pubblico e critica, anche se queste ultime di certo non sono mancate, specie se andiamo a parlare della trasposizione animata.

Molte persone si sono lamentate con MAPPA per l’eccessiva “perdita” dell’atmosfera originale presente nel manga di Fujimoto, quindi anche per questo oggi andiamo a chiederci se anche nella seconda stagione sarà presente lo stesso regista della prima.

Anche se non è stata presa sul serio ricordiamo anche la presenza di una petizione inerente alla creazione di una nuova versione della prima stagione animata, visto che per molti era stata un completo disastro. In numerosi chiedevano a gran voce un nuovo regista, quindi chissà se nei prossimi anni cambierà qualcosa al riguardo.

Ryu Nakayama non ha ancora confermato nulla per quanto riguarda la prossima stagione e così come leggiamo su Comic Book i rumour suggeriscono che non lo farà. Ovviamente MAPPA e Nakayama non si sono ancora esposti sulla questione, probabilmente ancora incerta.

Nonostante il successo economico della serie non abbiamo ancora avuto una conferma a proposito di una nuova stagione, forse per la situazione ancora traballante a proposito della regia e delle lamentele appena discusso all’inizio dell’articolo.

Il volto donato da Nakayama nella trasposizione animata di Chainsaw Man richiama la passione del regista nipponico per il cinema americano, quindi anche per questo aspetto gran parte degli appassionati occidentali hanno gradito tale scelta, anche se quest’ultima ha gravato sui telespettatori orientali.

Chainsaw Man: chi prenderà il comando nella seconda stagione anime?

Una bufera incredibile intorno a questa storia, sicuramente avente nel suo futuro una seconda stagione, visto il successo finanziario dichiarato da MAPPA. Non si sa ancora però, se il regista della prima stagione sarà sostituito, viste le sue scelte abbastanza lontane da quelle del manga, che a detta di molti ha rovinato l’atmosfera originale.

Voi cosa ne pensate di questa prima stagione?

Fonte Comic Book