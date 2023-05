In un periodo così florido per il medium anime, un prodotto come Chainsaw Man di certo non poteva passare inosservato, vista la sua singolarità per quanto riguarda alcuni aspetti della storia. Quindi così come leggiamo su Comic Book il franchise è stato un successo economico, così come conferma anche il CEO di MAPPA.

Questa conferma arriva da Weekly Toyo Keizai, che questa settimana pubblicherà un numero speciale, preparandosi alla pubblicazione di “The Secret Behind Anime Enthusiasm”.

Proprio in questa occasione l’amministratore delegato di MAPPA Manabu Otsuka ha parlato del successo finanziario dell’anime, mettendo tutti gli haters al loro posto.

“Devo essere sincero: non avevamo mai attirato un pubblico così vasto prima di lanciare una serie, quindi già questa dettaglio ha donato allo studio delle ottime promesse. Siamo una realtà relativamente giovane, quindi abbiamo avuto anche delle difficoltà nel gestire tutta questa pressione.

Ovviamente questa è sempre un’ottima esperienza per noi e la prossima volta gestiremo al meglio il tutto; inoltre abbiamo sperimentato nel dettaglio come funzionano le licenze, i diritti, la pianificazione del prodotto e tanto altro: la prossima volta saremo più che pronti.”

Chainsaw Man: parliamo del suo successo finanziario

Il CEO ha ovviamente parlato del successo anche finanziario di Chainsaw Man, dichiarando “un successo clamoroso” per l’IP. Questa è davvero un ottima notizia, visti i flop di vendita per quanto riguarda i DVD e Blu-Ray quindi le edizioni home video dell’anime, così come leggiamo su CB.

Anche qui il CEO ha detto la sua: “Alcune di queste serie vendono molto in edizioni home video, mentre altre raggiungono incredibili numeri solamente sulla piattaforma streaming su cui sono trasmesse, come nel caso di Chainsaw Man.

In futuro speriamo di riuscire ad avvicinarci maggiormente a questo tipo di pubblico per vendere anche le edizioni DVD e Blu-Ray”.

Ovviamente questo è un aspetto che MAPPA non ha trascurato, nonostante l’incredibile successo per quanto riguarda la trasposizione anime del manga di Fujimoto.

Fonte Comic Book